Los sevillanos, hartos del despilfarro LGTBI del PSOE: “Ya podrían usar nuestro dinero de mejores formas”

El alcalde socialista de Sevilla, Antonio Muñoz, ha decidido colocar de forma unilateral una gran bandera LGTBI en una céntrica plaza de la capital hispalense. Poco le importa lo que opinen los sevillanos al respecto. Y no debe haber preguntado a muchos, porque en los diez minutos en los que OKDIARIO Andalucía ha estado en la zona, no hemos encontrado ni a un solo ciudadano de acuerdo con la colocación de la bandera arcoiris. Más bien todo lo contrario.

La enseña arcoiris, de este modo, se ha situado en la rotonda hispalense de Los Arcos sin el beneplácito de sus vecinos, hartos de que se dilapide el dinero público en este tipo de propaganda. «Me parece un poquito fuerte que en un sitio que es de concurrencia pública aparezca una bandera que no es oficial. Ahí debería aparecer la de España, la de Andalucía, o en su defecto la de Sevilla. O las tres a la vez. Pero algo que no es oficial y que no representa a muchas personas no debería estar en un sitio que no es oficial», señalaba un sevillano.

«A mí personalmente no me gusta. Yo les respeto. Es su decisión para vivir la vida como quieren. Pero para mí es una cosa que no debe estar en el rango de Estado. No tiene que ser institucional», explicaba una mujer, extranjera, que lleva más de diez años viviendo en Sevilla.

«La verdad es que me parece fatal. Pienso que se podría aprovechar el dinero de mejores maneras pero qué le vamos a hacer», se resignaba otro joven sevillano consultado por OKDIARIO Andalucía. Por último, el cuarto hombre con el que hemos hablado ha sido el único que no se ha posicionado en contra de la colocación de la bandera LGTBI en esta céntrica plaza de Sevilla. «Me es indiferente», alega.

Pese a todo, Muñoz mantiene esta bandera LGTBI de grandes dimensiones en un lugar en el que normalmente flamea la bandera de Andalucía. Fue esto precisamente lo que llevó el año pasado a la asociación Abogados Cristianos a presentar una demanda para que se arriara el símbolo LGTBI, a lo que tuvo que proceder el gobierno local por mandato judicial. Ahora, sin embargo, una jueza ha desestimado la nueva demanda y, por tanto, Muñoz la ha vuelto a colocar… pese a que los sevillanos no lo secundan. A la vista está.