Vox se compromete a sentar en el banquillo «a todos los corruptos de Andalucía, sean rojos o azules»

El portavoz de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha vuelto a cargar contra PP y PSOE en una atención a medios en el Parlamento andaluz, donde ha asegurado que su partido «va a sentar en el banquillo de los acusados a todos los corruptos de Andalucía, ya sean rojos o azules». «El que la haga, que la pague», ha advertido.

Gavira ha insistido en que su formación «va a desterrar esa forma de hacer política que tienen populares y socialistas», cuyo único fin es «lucrarse de los recursos de todos los andaluces». «Vamos a acabar con la corrupción política que adorna tanto a Andalucía como a España», ha sentenciado.

El líder andaluz de Vox ha comparecido acompañado del portavoz del partido en el Ayuntamiento de Dos Hermanas, Adrián Trashorras, y ha recordado que su formación presentó a mediados de julio una querella en los juzgados de esta localidad sevillana para que se investigue a Francisco Salazar, que formó parte del núcleo político de Pedro Sánchez durante años y ocupó cargos de máxima confianza en el PSOE federal y en Moncloa, y a Francisco Toscano, ex alcalde socialista de Dos Hermanas.

El motivo de la acción judicial radica en que, en la etapa de Toscano como alcalde, el Ayuntamiento de Dos Hermanas «contrató durante cinco años» a Salazar aunque realmente «no trabajaba» en el consistorio, sino «en Ferraz y luego en Moncloa» (fue secretario adjunto de Organización del PSOE).

El PSOE «dice que no hay nada» y pidió el archivo de la causa, pero «el juzgado dijo que no» y «las actuaciones van a seguir adelante», y por ello la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil está llevando a cabo «investigaciones» de las que Gavira no ha querido «revelar nada porque el juzgado ha decretado el secreto de sumario».

De su lado, el presidente de la Junta y líder del PP andaluz, Juanma Moreno, ha instado este jueves a Pedro Sánchez a plantearse la convocatoria de elecciones generales ante lo que considera una situación creciente de «corrupción» en el PSOE. Preguntado por la petición de la Fiscalía Anticorrupción de enviar a prisión a José Luis Ábalos por su implicación en el caso Koldo, el presidente andaluz ha asegurado tener «máximo respeto» por la Justicia, pero ha subrayado que el escándalo «cada vez acorrala más» al jefe del Ejecutivo y a su Gobierno, por lo que ve necesario adelantar las elecciones «cuanto antes».