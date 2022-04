Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, ha dado un brutal repaso este jueves a la bancada socialista del Parlamento andaluz. Tras intensas críticas sobre la gestión sanitaria en la comunidad, con acusaciones de corrupción incluidas, Moreno ha respondido a los socialistas que están «completamente desenfocados»:»Cuando usted habla de que vamos a terminar en los tribunales… Eso son épocas pasadas. Afortunadamente pasadas. La Faffe, los ERE… Usted lo sabe. Cuando usted quiera hablar de corrupción empiece pidiendo perdón y disculpas a los ocho millones y medio de andaluces para tener credibilidad. Empiece pidiendo disculpas».

Cuando desde PSOE el quieran hablar de corrupción, pidan perdón a todos los 8 millones y medio de andaluces. No son creíbles, no saben donde están, no hacen propuestas, van a la desesperada utilizando la mentira. ▶️ El presidente @JuanMa_Moreno desde el Parlamento de Andalucía pic.twitter.com/90C5xknJD3 — PP de Andalucía (@ppandaluz) April 7, 2022

Ante los aplausos de los suyos, Moreno ha seguido su oleada de zascas a la portavoz socialista en el Parlamento de Andalucía. «Habla usted de universidades cuando el PSOE aprobó dos leyes de universidades privadas. ¿Pero qué me está diciendo? ¿Es que usted no sabe que la gente tiene memoria? Hemos apostado por la universidad pública porque hemos destinado un 14% más que el último año socialista. Es que no es creíble», ha enfatizado Moreno Bonilla.

Juanma Moreno, a los socialistas: «Cuando voy a un centro de salud o un hospital y me aplauden o me dan la mano ustedes no saben ya qué hacer»

«Cuando voy a un centro de salud o un hospital y me aplauden o me dan la mano ustedes no saben ya qué hacer», ha insistido el presidente andaluz, que ha recordado al PSOE-A que «no han hecho ni una sola propuesta alternativa y positiva a los andaluces. Ni una sola propuesta».

«Están desenfocados. Van a la desesperada, sin importarles el ‘fake’, utilizando la mentira, sin importarles nada», ha asegurado un indignado Juanma Moreno, que ha concluido: «Les pido por favor que asuman con rigor su posición, que hablen con claridad de los problemas, y que busquen alternativas viables para los problemas de los andaluces. Mientras no hagan eso, ustedes forman parte del pasado de esta tierra».