Un testigo de la agresión de Jerez: «Yo vi cómo apuñalaba al profesor, había mucha sangre en el suelo»

La Policía Nacional ha detenido a primera hora de este jueves a un niño de sólo 14 años de edad en Jerez de la Frontera (Cádiz) tras apuñalar con dos cuchillos a tres profesores y dos alumnos en un instituto de educación secundaria de la ciudad. OKDIARIO Andalucía ha podido hablar con un alumno del centro, de un curso más que el joven agresor, que vio cómo el joven agredió a un docente.

«Su clase estaba enfrente de la mía. Yo vi cómo apuñalaba al profesor. Lo vi y me fui para abajo corriendo. Le dio una puñalada creo que en la cabeza. La gente empezó a gritar, había mucha sangre en el suelo», lamenta el alumno.

«Sufría bullying por parte de sus compañeros de clase. Él siempre llevaba un tupper y una botella de agua y se lo quitaban y le echaban encima el agua», explica el alumno del instituto, que insiste en que «yo no veía mal al chico, yo lo veía bien».

Un rehén

OKDIARIO Andalucía también ha podido hablar con uno de los rehenes que cogió el agresor en su ataque. «Se pasa mucho miedo porque estábamos nosotros dos, mi compañera y yo, el agresor, y los profesores. Los profesores le decían: ‘Venga, tranquilízate. No lo hagas’. ‘Y si no, ¿qué me vais a hacer?’, les decía el agresor. Entonces, empezó a amenazarme con la navaja, indicándome el cuello. Y se siente mucho miedo, mucha angustia. Y, al final, mi compañera consigue escapar en un descuido, pero yo no me doy cuenta porque estoy viendo el cuchillo. Y yo consigo escapar cuando le llaman la atención los profesores. Se gira el agresor y, cuando vuelve la cabeza, aprovecho para apartar a un profesor de un manotazo y salir corriendo por la escalera, toda llena de sangre», relata un alumno de sólo 14 años que en la mañana de este jueves ha sido rehén del joven que ha sembrado el pánico en el IES Elena García Armada de Jerez. «Viendo la situación, vi que él era perfectamente capaz de agredirme», sentencia el joven alumno.