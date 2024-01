Sumar exige sacar el terrorismo de ETA de las aulas andaluzas porque «es una polémica artificial»

La izquierda andaluza insiste: no quiere que los alumnos de la comunidad conozcan el terrorismo de ETA y su impacto en la historia reciente de nuestro país. No es un debate válido en las aulas. El diputado de Sumar en el Congreso y coordinador andaluz de IU, Toni Valero, ha acusado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, de «utilizar a las víctimas en una burda maniobra para desviar la atención sobre una polémica artificial».

Y es que la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional remitía este lunes una circular a los colegios públicos de Andalucía para que, de cara al Día Escolar de la No Violencia y la Paz que se celebra el próximo 30 de enero, se impulsen actividades que promuevan la reflexión sobre el terrorismo de ETA y sus víctimas, el Estado de Derecho y la Constitución como garantía para la democracia y la libertad.

Pero el diputado de Sumar lo ve inapropiado y apunta a la franja de Gaza. Valero considera que Moreno «quiere meter en las aulas el argumentario del PP» en una «clara instrumentalización» de las víctimas de ETA. En un audio remitido a los medios, Valero censura la idea de la Junta de educar sobre el terrorismo que golpeó nuestro país durante más de cuatro décadas, con más de 850 asesinatos. «Hace lo mismo que Ayuso, generar ruido para que no se ponga el foco en su pésima gestión y para evitar que en el Día de la No Violencia se hable de los crímenes de guerra que hoy sufren los palestinos y otros pueblos oprimidos», ha denunciado.

Cabe recalcar el desconocimiento de los jóvenes españoles sobre su propia historia: el 60% de los menores de 35 años no sabe quién fue Miguel Ángel Blanco, según una encuesta de GAD3 realizada en 2020. Hace un año, OKDIARIO Andalucía salió a la calle para preguntar a los estudiantes sevillanos al respecto: «No hemos tocado ETA en clase para nada. Sólo sabemos de ETA por lo que nos hayamos informado nosotros mismos». «Miguel Ángel Blanco me suena. No sé de qué, pero me suena», reconocían. ETA mató por última vez en nuestro país en 2009.

Para que no caiga en el olvido, al igual que otros países estudian sus errores en las aulas, el currículo andaluz incluye desde el presente curso materias como Educación en Valores Cívicos y Éticos (cursada en 6º de Primaria y en 2º de ESO), Historia de España y Educación para la Convivencia Democrática I y II (cursadas ambas en Bachillerato).

No obstante, Valero cree que si la Junta estuviera preocupada por difundir valores cívicos en la escuela «no llevaría cinco años incumpliendo la integración curricular de la ley de memoria democrática ni atacaría la autonomía de los centros educativos intentando impedir que en el Día de la Paz se hable de los genocidios que están ocurriendo y que el PP no condena».

En la misma línea se manifestaba este martes la coportavoz federal de Más País y portavoz adjunta de Por Andalucía en el Parlamento autonómico, Esperanza Gómez, que afeaba a Moreno el hecho de «instrumentalizar» las aulas andaluzas para «hacer seguidismo» del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. «El presidente de la Junta tiene motivos de sobra para hacer reflexionar a nuestros niños sobre la importancia de rechazar cualquier tipo de violencia con motivo del Día de la Paz y no recurrir al uso político de las víctimas de ETA. Estamos asistiendo estos días a un genocidio en Gaza y acabamos de cerrar uno de los peores años de nuestra historia en cifras de violencia machista, pero tenemos que aguantar cómo el PP manda una carta a los colegios para decirles que los niños reflexionen sobre el terrorismo de ETA», denunciaba Gómez.