El líder del PSOE de Andalucía (PSOE-A), Juan Espadas, ha sacado este domingo su lado más republicano y ha compartido en redes sociales un vídeo del partido con la bandera republicana en el que «honran» la memoria de «todas las personas que pagaron con el exilio su lucha contra el fascismo».

«Hoy honramos la memoria de todas las personas que pagaron con el exilio su lucha contra el fascismo y a favor de los valores democráticos. Su legado es ahora, más que nunca, un valioso testimonio que nos alienta a seguir en la senda de la libertad, los derechos y la democracia», ha señalado Juan Espadas en sus redes sociales. Y es que este domingo, 8 de mayo, los socialistas celebran el ‘Día de recuerdo y homenaje a las víctimas del exilio como consecuencia de la Guerra Civil y la dictadura’.

El candidato del PSOE a la Junta de Andalucía en las próximas elecciones del 19 de junio, Juan Espadas, anunciaba este pasado viernes que tiene Covid y, por tanto, que suspende su agenda de este fin de semana. «Suspendo mi agenda este fin de semana. Un familiar ha dado positivo por Covid y me he realizado el test resultando también positivo, aunque totalmente asintomático. Me encuentro bien y seguiré trabajando en casa», ha señalado en redes sociales.

Hay que recordar que Espadas tenía programadas para este sábado en la provincia de Huelva varias convocatorias con atención a medios junto a representantes socialistas onubenses. Además, este domingo tiene previsto un acto conjunto en Armilla (Granada) con el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Según han confirmado fuentes del PSOE-A a Europa Press, el socialista andaluz había anulado su presencia en las convocatorias de este sábado en Huelva y de este domingo en Armilla. Se espera que esta próxima semana retome su agenda.