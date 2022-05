El candidato del PSOE a la Junta de Andalucía en las próximas elecciones del 19 de junio, Juan Espadas, ha anunciado que tiene Covid y, por tanto, que suspende su agenda de este fin de semana. «Suspendo mi agenda este fin de semana. Un familiar ha dado positivo por Covid y me he realizado el test resultando también positivo, aunque totalmente asintomático. Me encuentro bien y seguiré trabajando en casa», ha señalado en redes sociales.

Suspendo mi agenda este fin de semana. Un familiar ha dado positivo por COVID y me he realizado el test resultando también positivo, aunque totalmente asintomático. Me encuentro bien y seguiré trabajando en casa. — Juan Espadas Cejas (@_JuanEspadas) May 6, 2022

Hay que recordar que Espadas tiene programadas para este sábado en la provincia de Huelva varias convocatorias con atención a medios junto a representantes socialistas onubenses. Además, este domingo tiene previsto un acto conjunto en Armilla (Granada) con el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Según han confirmado fuentes del PSOE-A a Europa Press, el socialista andaluz ha anulado su presencia en las convocatorias de este sábado en Huelva y de este domingo en Armilla.

Elecciones del 19J

En su cuenta oficial, recogida por Europa Press, el candidato socialista apuntaba este viernes que el PSOE es el «único» partido que puede «ganar a las derechas», motivo por el que van a pedir el voto a la «mayoría social» en las próximas elecciones.

«Desde el respeto a otras organizaciones, valoramos cada decisión que movilice el voto de izquierdas», ha añadido Espadas antes de apuntar que «Andalucía se juega mucho».

Cabe recordar que este viernes Podemos e IU, integrados en la coalición Unidas Podemos por Andalucía, lograron finalmente llegar a un acuerdo para conformar una candidatura unitaria de cara a las elecciones al Parlamento andaluz, y concurrir en una coalición denominada ‘Por Andalucía’ junto a Más País Andalucía, Equo, Alianza Verde e Iniciativa del Pueblo Andaluz, con la responsable de Política Institucional de IU Andalucía, Inmaculada Nieto, como candidata a la Presidencia de la Junta.