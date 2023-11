Sevilla clama contra Sánchez en los Grammy: «¡El PSOE no quiere Grammy, el PSOE quiere gramos!»

Decenas de personas se han concentrado este jueves frente al Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (Fibes) para protestar contra el recién proclamado Gobierno de Pedro Sánchez y la Ley de Amnistía. Lo han hecho al comienzo de la celebración de la 24 edición de los Latin Grammy, que se celebra en la capital hispalense. «¡El PSOE no quiere Grammy, el PSOE quiere gramos!», «¡Puigdemont a prisión!», “¡Otegi, etarra, tu madre es una guarra!”, «¡Ellos marisco y tú chorizo!», «¡Con los moros no tenéis cojones!» o “¡Socialistas, puteros y golpistas!”, son algunos de los cánticos que más se han repetido entre los manifestantes.

Muchas de las personas que han asistido a la convocatoria, que se ha realizado a través de las redes sociales, han asegurado a OKDIARIO Andalucía haber sido identificados por agentes de la Policía Nacional, que en todo momento han estado rodeando la zona en la que se encontraban quienes protestaban contra Pedro Sánchez. Fuentes municipales aseguran a este periódico que las protestas se han desarrollado con normalidad, sin ninguna incidencia destacada.

Una de las asistentes a la manifestación ha asegurado a este periódico que, cuando ha sido entrevistada por periodistas de TVE, éstos le han pedido que no insultara al flamante presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que en caso de hacerlo sus declaraciones no serían emitidas.

Otro joven con el que hemos hablado pedía que «toda España salga a la calle». «No hay que abandonar», reclamaba a los españoles. Además, pedía que «Felipe VI tiene que hacer algo y defendernos, sino, ¿para qué está?».

«Si el Rey no puede hacer nada y los jueces no pueden hacer nada, esto es una dictadura. Poco a poco nos lo están colando. Sánchez se perpetuará en el poder y yo no sé cómo vamos a salir. Esto es lo que pasó en Venezuela», aseguraba otro manifestante.

Los asistentes a la manifestación en Sevilla han portado pancartas en las que se podía leer «Amnistía dictadura socialista» o «España no paga traidores», entre otras. También en la capital granadina ha tenido lugar en la noche de este jueves una movilización contra la amnistía bajo el lema ‘Consumado el golpe estalla la revuelta’.