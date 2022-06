El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de financiar la invasión rusa sobre Ucrania. En un acto celebrado en Marbella para apoyar a Macarena Olona a la presidencia de la Junta de Andalucía, junto a la presidenta del Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, el jefe de filas de Vox ha recordado que «el Gobierno ha aumentado un 52% la compra de gas ruso» tras la visita del presidente español a su homologo ucraniano Volodimir Zelenksi. Por lo que «es él, Pedro Sánchez, quien está financiando la guerra de Putin».

Abascal ha lamentado que el «Gobierno de la mentira, de la ruina y de la traición» de Pedro Sánchez «ha incorporado en el Gobierno de España el terrorismo y el comunismo». Y «ha introducido en España la inmigración ilegal».

PP

El líder de Vox ha elevado hoy el tono contra su principal rival, el Partido Popular. Santiago Abascal ha denunciado que «Alberto Núñez Feijóo está todo el día tendiendo la mano al PSOE». Y bromea que «nos piden respeto a la Constitución para pactar con ellos, cuando los que han votado con Pedro Sánchez todos los estados de alarma que el Tribunal Constitucional ha declarado ilegales por una denuncia de Vox han sido ellos». «No nos van a dar una lección de respeto a la Constitución» ha sentenciado Abascal.

El presidente del partido constitucionalista ha avisado al Partido Popular de que «despreciar a Vox no es una buena estrategia». Y les ha recordado que hacer eso «es un gesto estúpido de cara a futuro, por qué o nos entendemos o gobierna la izquierda». «El problema» dice «es que el PP no sabe con quién quiere gobernar». «Dicen que en solitario, como nosotros, que no tienen ganas de gobernar con Vox… nosotros tampoco con ellos» ha espetado Abascal. «Pero la democracia es la democracia» recuerda.

Andalucía

Abascal ha recordado que «Vox trajo el cambio que nadie había conseguido en 40 años en esta tierra» porque «la derechita cobarde no se atrevió nunca». Ha afeado a los dirigentes del Partido Popular, con los que probablemente tenga que negociar la formación de un gobierno tras el 19 de junio, que «no tienen palabra». Y les ha advertido que ya no les pillarán «por novatos» como entonces cuando «sólo nos querían para la investidura». Vox, ahora, quiere formar parte del próximo gobierno andaluz. «No nos vamos a dejar chantajear ni vamos a recular» ha avisado al PP.

«Aquel cambió», que gracias al apoyo de Vox a PP y Ciudadanos permitió la investidura de Juanma Moreno, «sirvió para echar al socialismo corrupto» ha aseverado el presidente de Vox. Pero «tres años y medio después la derechita ha frustrado ese cambio». Ahora, dice, «venimos a dar una patada a la corrección política que es lo que marca la izquierda». Porque «nosotros no les pedimos ni perdón ni permiso». «No venimos para cambiar una coma de un decreto» ha reivindicado ya que «venimos a cosas más importantes».