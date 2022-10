Samantha Hudson en Fuengirola: «No sabía que el sexo anal era pecado, la Virgen ya lo ha practicado»

Vox ha pedido esta semana que se suspendiera la actuación musical de Samantha Hudson, que se ha celebrado este martes en Fuengirola (Málaga), porque a través de sus canciones «se ataca, menosprecia y ofende tanto a la Virgen del Rosario como a todos los católicos». Sin embargo, no sólo no se canceló sino que Hudson desafió cantando su tema más polémico, en el que, entre otras cosas, canta: «Yo solo le gritaba a Jesús que me lo follo», «No sabía yo que el sexo anal fuera un pecado, seguro que la Virgen ya lo había practicado» o «soy maricón y la iglesia me ataca, pues me hago dedillos por donde hago caca».

Además, el estribillo de este tema, que se llama ‘Maricón’, deja buena muestra del ingenio de Samantha Hudson cuando coge el bolígrafo y se pone a escribir sus letras. Atención: «Soy maricón, maricón, maricón, maricón. Maricón, maricón, maricón. Soy maricón. Soy maricón y me hago llamar Samantha».

El Grupo Municipal VOX ha solicitado a Alcaldía que suspenda la actuación de Samantha Hudson. Consideramos que el contenido de sus canciones ataca y ofende gravemente los sentimientos religiosos de todos los católicos y la figura de la Virgen. pic.twitter.com/PmgxDcSIZu — VOX Fuengirola 🇪🇸 (@Vox_Fuengirola) October 6, 2022

El grupo municipal de Vox ha presentado un escrito en el Ayuntamiento de Fuengirola para solicitar que se cancele el concierto de la cantante y activista LGTB. «No vamos a consentir que se ataque a cientos de asistentes encima de un escenario público», ha señalado el portavoz del grupo municipal, Antonio Luna.

Letra de ‘Maricón’

A continuación, plasmamos la letra de la polémica:

Samantha, soy yo, Dios

Y vengo a decirte que, a pesar de tu devoción y tu admiración por la iglesia

No puedo incluirte en mi rebaño porque eres maricón

Soy maricón y me encanta la iglesia

Pero no me dejan entrar porque monto gresca

Siempre llevo top y minifalda, soy muy fresca

Y se ve que a las monjas eso les molesta

Soy maricón y me encanta Jesucristo

Pero eso no le importa mucho al puto obispo

Me echó de la iglesia por estar montando el pollo

Yo solo le gritaba a Jesús que me lo follo

Soy maricón, pero también soy cristiano

Ellos no me aceptan porque follo por el ano

No sabía yo que el sexo anal fuera un pecado

Seguro que la Virgen ya lo había practicado

Soy maricón, maricón, maricón, maricón

Maricón, maricón, maricón

Soy maricón

Soy maricón y me hago llamar Samantha

Pero no penséis que me tapo con la manta

Simplemente me arropo con mi fe cristiana

Porque para eso soy tan virgen y tan santa

Soy maricón y la iglesia me ataca

Pues me hago dedillos por donde hago caca

Y aunque rece todos los días del calendario

Siempre pensarán que la chupo en los baños

Soy maricón y sé que soy muy promiscuo

Pero eso no les da derecho a ser ariscos

A parte de ETS, cultivo mi fe cristiana

Si me sale un herpes, es la Virgen quien me sana

Soy maricón, maricón, maricón, maricón

Maricón, maricón, maricón

Soy maricón

RAC1

«En mi caso, yo hago un reproche a la Iglesia católica, que es un estamento de poder que se ha dedicado a despreciar el matrimonio homosexual, los homosexuales en sí, los trans… No ataco la fe de las personas. A mí me parece muy bien que tú creas en Dios y en la Virgen si lo haces de una forma respetuosa», señalaba Hudson a RAC1.

Sobre los límites del humor y la libertad de expresión, Hudson ha señalado que «tienes que poder decir lo que te dé la gana y también estar abierto a reproches. Y hay que entender desde dónde se ejerce el humor, cuál es tu público y cuál es el contexto . Y con esta fórmula de tres, puedes saber si está bien o mal el humor que estás haciendo. Si eres un hombre rancio haciendo un chiste homófobo con un público de homófobos, el humor no está bien. Y si eres una travesti, criticas la Iglesia y tu público son personas travestis, pues sí que está bien».