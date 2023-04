Teresa Rodríguez, líder de Adelante Andalucía, ha llamado este martes «gentuza» a Abogados Cristianos por denunciar el sketch de TV3 que ella también criticó por ser una «mierda de chiste».

La Fundación Española de Abogados Cristianos ha presentado una denuncia en los juzgados de Sant Feliú de Llobregat (Barcelona) contra tres trabajadores de TV3 por la parodia «vejatoria» realizada por la televisión autonómica catalana en su programa Està passant, en el que se mofaron sin escrúpulos de la Virgen del Rocío, la Semana Santa y el acento andaluz. Para la citada agrupación, el sketch podría ser constitutivo de un delito de escarnio: «Es un ataque gratuito contra los sentimientos religiosos».

Por otro lado, Teresa Rodríguez consideraba hace unos días que «se puede hacer humor de todo. También de la Semana Santa», pero no puede hacerse «con tantísima malaje, ignoracia y andaluzofobia (imita el acento de tu puñetero pare, por ser suave) ‘El humor, hacia dentro y hacia arriba, si no es opresión’ (La Vasallo)».

Pero Rodríguez no quiere estar en el mismo bando que Abogados Cristianos, y así lo ha querido aclarar a través de sus redes sociales, donde ha señalado que: «No tenemos nada que ver con esta gentuza. Es lamentable que exista un delito contra los «sentimientos religiosos» y que aún no lo hayan eliminado del código penal teniendo mayoría para hacerlo. Decir que no me gusta algo no significa que quiera que sea ilegal».

Denuncia de Abogados Cristianos

A raíz de esta parodia, Abogados Cristianos ha presentado una denuncia contra los dos presentadores de TV3 y contra la actriz que simulaba ser la Virgen por un posible delito de escarnio, y será ahora el juez quien deba decidir si la admite o no a trámite.

La citada entidad considera que se trata de un «ataque contra los sentimientos religiosos realizado de forma totalmente gratuita» y, además, «en una época muy importante para los católicos como es la Semana Santa», alegan.

En la denuncia por un presunto delito de escarnio contra los sentimientos religiosos, la fundación se acoge al artículo 525.1 del Código Penal, el cual establece que «incurrirán en la pena de multa de ocho a doce meses los que, para ofender los sentimientos de los miembros de una confesión religiosa, hagan públicamente, de palabra, por escrito o mediante cualquier tipo de documento, escarnio de sus dogmas, creencias, ritos o ceremonias, o vejen, también públicamente, a quienes los profesan o practican”.