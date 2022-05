Ridículo total del referéndum fake en Sevilla: urnas vacías y hasta abandono de puestos

El alcalde socialista de Sevilla, Antonio Muñoz, ha cedido más de veinte puntos para votar en la capital hispalense sobre el referéndum fake comunista contra la monarquía impulsado este sábado, entre otros, por partidos que forman parte del Gobierno de España como Izquierda Unida (IU) o Podemos. Sin embargo, ha sido un auténtico fracaso. OKDIARIO Andalucía se ha pasado por algunos de estos puntos de votación y se ha encontrado con urnas prácticamente vacías tras más de cuatro horas abiertas e incluso con puntos cerrados, como el que se tenía que encontrar en el centro de Sevilla. El fracaso y el ridículo han sido épicos.

«Siempre es momento de debatir sobre monarquía o república. Desde que salió la Constitución es momento. Pero justamente ahora pues porque creo que es el momento más evidente que hemos tenido en los últimos diez años sobre cómo está la situación sobre el movimiento social, que se está activando. Entonces, queríamos aprovechar el momento», explica una de las organizadoras de un punto de votación que se encontraba cerca de la Estación de Santa Justa.

El absurdo, además, se entiende cuando se pregunta por qué datos son los que recogen los organizadores a la hora de votar: «No hay que entregar DNI porque al ser una consulta popular no podemos pedir datos, entonces estamos haciendo una recogida estadística. Sólo recogemos rango de edad aproximado, el código postal y el sexo». Lamentable. De hecho, cuando OKDIARIO Andalucía cuestiona la legalidad y el fin de este referéndum fake la respuesta es más que clara: «A nivel legal no tiene validez porque no es un referéndum legal».

Tras comprobar el fracaso en este punto de votación, nos hemos acercado a otro que estaba situado en pleno centro de Sevilla, en Avenida de la Constitución, frente a la Giralda. Para nuestra sorpresa, pasada la 13:00 de la tarde este punto ya estaba cerrado, pese a que supuestamente iba a estar abierto hasta las 14:00. El total fracaso, probablemente, haya hecho desistir a los organizadores de esa mesa. El ridículo, como ven, ha sido total en Sevilla.