Las redes se mofan de unas fotos subidas por Teresa Rodríguez poniendo lavadoras con Kichi

Teresa Rodríguez, candidata de Adelante Andalucía, ha subido cuatro fotografías en las que posa con su pareja, el alcalde de Cádiz, José María González ‘Kichi’, junto a un cesto de la ropa sucia y la maleta. Tras subir las imágenes, las redes no han parado de reírse de ellos, acusándoles de «populistas» o de «dar pena». Además, hay quien acusa a Kichi de no haber hecho nada en casa durante los quince días en los que Rodríguez ha estado viajando por la comunidad por la campaña… Y han tenido que explicarse.

Después de dos semanas de gira por Andalucía y con los cajones vacíos que ¿qué voy a hacer en la jornada de reflexión? Pues poner lavadoras, obviamente. Feliz sábadete, Andalucía 🧼🧹🧽 pic.twitter.com/21FUU7DTCJ — Teresa Rodríguez – Adelante Andalucía ۞ (@TeresaRodr_) June 18, 2022

«Después de dos semanas de gira por Andalucía y con los cajones vacíos que ¿qué voy a hacer en la jornada de reflexión? Pues poner lavadoras, obviamente. Feliz sabadete, Andalucía», señalaba Teresa Rodríguez en el post en el que colgaba las cuatro polémicas fotos.

Muchos de los usuarios cargaban entonces contra el alcalde de Cádiz por no haber limpiado la ropa en ausencia de Teresa Rodríguez, motivo por el que la candidata de Adelante Andalucía ha tenido que salir al paso: «Bueno como estáis en to y no perdéis pintá os explico. La ropa estaba en la maleta (en medio de la foto) y hasta hoy no ha llegado a mi casa, nadie podía lavarla por mí. ¿Ahora? ¿Todo bien? Engaaa, ¡a disfrutar del sabadito, amigos!».

Minutos más tarde añadía: «Una cosilla más. Es costumbre que la prensa pregunte a los candidatos que van a hacer en la jornada de reflexión. Supongo que para cubrir ese día sin incumplir las prohibiciones. Me lo preguntaron y dije la verdá. Poner lavadoras. De ahí las fotos. No molestarse, home».

Sin embargo, las explicaciones ya han llegado tarde y las imágenes se han comenzado a viralizar en redes sociales. Tanto es así, que Kichi incluso ha llegado a ser trending topic nacional durante la mañana de este sábado.