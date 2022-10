El PSOE de los ERE da lecciones a Juanma Moreno y le pide ¡que copie a Pedro Sánchez!

El PSOE de Andalucía (PSOE-A), partido del que cada día sale a la luz una nueva corruptela durante sus 37 años de chiringuito en la comunidad, ha señalado en redes sociales que lo que debería hacer Juanma Moreno Bonilla, presidente andaluz, es fijarse en los socialistas (sí, los de los ERE, Isofotón, Faffe, Fitonovo, Invercaria…) en general y en Pedro Sánchez en particular.

Juanma Moreno, cuya política es muy similar a la de Isabel Díaz Ayuso, ha sido reprendido por el PSOE-A precisamente por «copiar» a la presidenta madrileña. Sin embargo, los socialistas dicen a Moreno que «Puestos a copiar, hazlo de algún gobierno, como el de Pedro Sánchez, que apueste por la sanidad, la educación, el empleo, la dependencia…». Como dato, Juanma Moreno invierte más de 3.000 millones de euros más en educación y sanidad que lo que hacía Susana Díaz en su último año al frente de San Telmo.

Pero ahí no acaba la cosa. El PSOE-A asegura que el socialismo de Pedro Sánchez, José Antonio Griñán y compañía es «lo que merece Andalucía». Una Andalucía a la que aún no han pedido perdón, una Andalucía que sigue viendo cómo cada semana imputan o condenan a otro socialista, una Andalucía que, después de todo, ve cómo el Gobierno de Pedro Sánchez ya prepara un indulto para José Antonio Griñán, el ex presidente de la Junta de Andalucía que, entre otras cosas, permitió el desfalco de al menos 680 millones de euros (y sumando).

Hola, Moreno Bonilla 👉 Puestos a copiar, hazlo de algún gobierno, como el de @sanchezcastejon, que apueste por la sanidad, la educación, el empleo, la dependencia… Es lo que merece Andalucía. https://t.co/qTitgaqat9 — PSOE de Andalucía (@psoedeandalucia) October 20, 2022

Pese a todo ello, desde el PSOE-A se ven con la autoridad moral para dar lecciones a un Juanma Moreno cuya gestión está siendo aplaudida incluso por barones socialistas de otras comunidades. Dicen que no hay más ciego que el que no quiere ver, pero en el caso del socialismo andaluz lo ven, y les importa más bien poco.