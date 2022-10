El juez ve indicios claros de que IU Sevilla de cobró 155.000 euros de Fitonovo a cambio de adjudicaciones

Según el auto de apertura de juicio oral del caso Fitonovo, el ex primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Rodrigo Torrijos (IU), junto a José Manuel García (portavoz municipal de IU) y el asesor de IU, Antonio Miguel Ruiz Carmona, «recibieron 155.000 euros de Fitonovo para IU a cambio de las adjudicaciones».

Cabe recordar que aún no existe sentencia firme, pero ya han sido dos los altos cargos socialistas de Sevilla que han admitido haber cobrado mordidas y dádivas de la empresa Fitonovo a cambio de contratos municipales y un «buen trato» generalizado. Además, la cúpula de esta empresa también ha reconocido este ‘modus operandi’.

Este miércoles ha declarado, precisamente, Antonio Rodrigo Torrijos (IU), el que fuera primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla durante la etapa en la que gobernaba el socialista Alfredo Sánchez Monteseirín. Al contrario de lo que hicieron un asesor y un concejal del PSOE Sevilla durante esta época, Torrijos ha negado los hechos asegurando que no tuvo «ninguna relación» con Fitonovo y que «en ningún caso» tuvo nunca constancia de que IU recibiese dinero de dicha empresa a cambio de contratos.

No lo recuerda

Antonio Miguel Ruiz Carmona reconocía este pasado lunes en el juicio los hechos atribuidos. Sin embargo, Rodrigo Torrijos ha declarado que no recuerda «haber despachado» con Antonio Miguel Ruiz Carmona y que no le consta que él mismo hubiese solicitado o recibido dinero para IU, porque en tal caso habría propuesto «su cese» inmediato.

Según ha detallado, Ruiz Carmona trabajaba en el distrito Sur, un distrito bajo su responsabilidad, pero sus funciones eran «muy reducidas» y se limitaban a «vigilar» la ejecución de obras de pequeña envergadura, dando cuenta de ello al director del distrito o al subdirector del mismo. «No recuerdo haber despachado con él», ha asegurado, negando que le constase que se le encomendase «solicitar recursos» económicos para IU.

Lo niega todo

Preguntado sobre si le consta que Fitonovo entregara dos partidas de 70.000 y 85.000 euros para financiar la campaña de IU, el que fuera candidato de dicha fuerza a la Alcaldía de Sevilla ha asegurado que «en ningún caso» le consta tal extremo. «En ningún caso, no me consta», ha insistido, defendiendo que IU nunca contó con «grandes recursos» para las campañas electorales y recurría más «al trabajo militante que al gasto económico».

Del mismo modo, ha negado constancia alguna de que Ruiz Carmona estuviese autorizado por IU para recabar fondos para la «organización». Tampoco le consta, según ha defendido, que su partido contase con dinero entregado en forma de donación ni que IU autorizase a alguien de la organización para solicitar fondos a Fitonovo, una empresa a la que por aquel entonces no conocía, según ha dicho.

Es más, ha asegurado que «ninguna» de las delegaciones municipales bajo su mando ha «suscrito o adjudicado» contrato alguno con Fitonovo.

Feil

Antonio Rodrigo Torrijos ha defendido además que no tuvo «ninguna intervención» en la adjudicación de los contratos relativos a la instalación de once campos de fútbol de césped artificial, señalando al igual que José Manuel García que al tratarse de inversiones financiadas con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local (FEIL) del Gobierno central, estos expedientes de licitación fueron tramitados a través de una «mesa única de contratación con funcionarios muy cualificados», como el secretario general y el interventor general del Ayuntamiento, órgano que «determinaba las adjudicaciones».

Estos expedientes de contratación, así, «no pasaron» por la Primera Tenencia de Alcaldía que él ostentaba, meramente porque «no tenían por qué pasar» por dicha instancia. Firmemente, ha asegurado que «en ningún caso» le «consta» que se hiciesen entregas de dinero a Ruiz Carmona por la adjudicación de estos contratos.

Potestad

Del mismo modo, ha asegurado que no tuvo «ninguna intervención» en otras de las contrataciones investigadas, como la instalación de aparatos de gimnasia para personas mayores en el paseo de Juan Carlos I u obras en los centros deportivos Ifni y Tiro de Línea. «No tenía potestad alguna para intervenir», ha insistido.

Así, ha asegurado que él no tuvo «ninguna relación» con Fitonovo y que «en absoluto» solicitó dinero a dicha empresa para IU, agregando que no conocía al empresario creador de Fitonovo y primer presidente de la entidad, Rafael González Palomo ni al adjunto a la dirección de Fitonovo Ángel Manuel Macedo Gajete; si bien sí habría podido «coincidir» en algún acto institucional con el hijo del primero y también responsable de la empresa José Antonio González Baró, al que según ha asegurado no podría reconocer a día de hoy.