El PSOE echa violentamente del mitin de Sánchez a los asistentes que llevaban banderas de España

Pedro Sánchez ha escogido La Rinconada (Sevilla) para celebrar un mitin del PSOE apenas unas horas después del debate de investidura al que se ha sometido esta semana el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el Congreso de los Diputados. Lo que parecía que iba a ser una fiesta socialista, sin embargo, se ha convertido en una tragedia para algunos de los asistentes al acto, que han visto cómo empleados del PSOE les han expulsado a la fuerza por el mero hecho de llevar banderas de España.

«Nos han echado por el simple hecho de llevar banderas de España», lamenta uno de los hombres a los que han expulsado a la fuerza varios empleados del PSOE. «Primero nos han dejado entrar, pero después han visto las banderas y han empezado a decir que la íbamos a liar», explica una mujer de 74 años que, asegura, que «jamás me había pasado algo así». «Yo sólo venía a escuchar», lamenta la vecina de La Rinconada que únicamente quería asistir al acto.

Por si esto fuera poco, el PSOE ha pedido a la Policía que estos asistentes expulsados del acto no se quedaran tampoco en la puerta, motivo por el que los agentes han tenido que apartarles a varios metros del lugar de acceso al recinto en el que Pedro Sánchez ha celebrado su mitin.

El acto, como no podía ser de otra manera, se ha llenado con socialistas que venían en autobuses fletados por el PSOE desde distintos municipios andaluces. Los de Sánchez no han dudado, eso sí, en prescindir de todo aquel que llevara una bandera de la España que pretenden romper los socialistas con el inestimable apoyo de Bildu, ERC o Junts per Catalunya.

Falcon

Pedro Sánchez ha vuelto a hacer uso del Falcon para asistir a un mitin del PSOE alegando que tenía que asistir a la inauguración de una fábrica en calidad de presidente del Gobierno.

En la mañana de este sábado, 30 de septiembre, Sánchez se ha trasladado a Sevilla para participar en el mitin del PSOE en La Rinconada junto a María Jesús Montero y Javier Fernández. Antes de asistir a este acto, ha estado en la inauguración de la planta termosolar de la fábrica de Heineken España, en la ciudad hispalense, lo que ha alegado para poder utilizar el Falcon.

Cabe destacar que el acto con los socialistas andaluces se programó con bastante más antelación que la visita a Heineken, de la que Moncloa informó este viernes, 29 de septiembre.

Debate de investidura

El debate de investidura ha concluido este viernes con la segunda votación a la que se ha sometido la candidatura de Feijóo, tras la primera que se llevó a cabo el pasado miércoles y en la que necesitaba mayoría absoluta, es decir, al menos 176 votos. En esta ocasión al líder del PP le hubieran servido más votos a favor que en contra, si bien tampoco ha logrado ese objetivo, ya que ha cosechado 172 ‘síes’ frente a 177 ‘noes’ y un voto nulo de Junts.

El acto de Pedro Sánchez en La Rinconada está programado para las 11,30 horas de este sábado en el recinto ‘El Abrazo’ de este municipio sevillano donde el PSOE gobierna con mayoría absoluta.

La Rinconada es una de las once localidades sevillanas en las que el PSOE cosechó mayoría absoluta en las elecciones locales del pasado 28 de mayo, y está gobernado por el también secretario general del PSOE en la provincia y presidente de la Diputación, Javier Fernández. En este municipio fue también donde el PSOE andaluz cerró su campaña de cara a los comicios generales del 23J, en un acto en el que participó el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y que reunió a unas 3.500 personas, según los cálculos de la organización socialista.