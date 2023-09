Feijóo: «Ya sólo quedan dos alternativas que no serán honrosas, el Gobierno de la mentira o elecciones»

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este viernes que «ya sólo quedan dos alternativas que no serán honrosas, el Gobierno de la mentira o elecciones», después de que el PSOE no llevara en su programa electoral la amnistía que negocia con los separatistas catalanes. Así lo ha hecho antes de la segunda votación de investidura en el Pleno del Congreso, donde ha retado al jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, a subir a la tribuna a hablar «claro», sin rodeos: «No se esconda. Diga amnistía sí o no, referéndum sí o no», le ha lanzado a Sánchez. «Yo digo no», ha aseverado.

«Tenga el valor de decir lo que España va a tener que soporta si usted es presidente del Gobierno. Tenga la valentía que no tuvo el martes y tome la palabra, para que el país sepa qué piensa usted de las exigencias claras y nítidas de los partidos independentistas de esta Cámara», ha espetado Feijóo al líder socialista.

«Yo no quiero ser presidente a costa de la dignidad de mi país y de la igualdad de los españoles. Ahora toca conocer si usted quiere ser presidente del Gobierno a costa de la dignidad e igualdad de los españoles», ha sentenciado, al tiempo que ha advertido de que «el engaño clamoroso a los electores será la formación de un Gobierno que sí o sí se sustentará en la mentira».

Además, antes de la votación definitiva, Feijóo se ha dirigido a los diputados del PSOE: «Les pido que no sean tránsfugas de sus votantes, ni de sus principios, ni de la Transición española. No merece la pena serlo. No sean tránsfugas de una España donde los ciudadanos somos libres e iguales», ha remarcado.

De este modo, el candidato designado por el Rey ha instado a las otras fuerzas a «relegar los intereses personales y partidistas para ocuparse de las prioridades de los españoles a través de seis pactos de Estado: por unas instituciones al servicio de los ciudadanos, economía y el empleo, por todas las familias, por el estado de bienestar, por el agua y por un país plural que no distinga entre sus ciudadanos ni los categorice en función de su ideología», ha apostillado.

No a la abstención

«Apelar a la conciencia no es apelar al transfuguismo, sino a la integridad personal y política. No vamos a admitir el cinismo de que nos pidan luego a nosotros lo que ustedes se niegan a hacer ahora. Otro paso más del cinismo ya no», ha recalcado también el presidente del PP para descartar una abstención de su grupo -como hoy pidió Esperanza Aguirre- en una eventual investidura de Sánchez para que así no dependiese de Junts, el partido de Carles Puigdemont. Génova ya descartó tal extremo en la víspera, como publicó OKDIARIO.

Asimismo, Feijóo ha querido desmontar el argumento de «algunos diputados de esta Cámara, que me reprochan y me reprocharán que son los mismos apoyos con los que contaba hace dos meses». «Los diputados que me reprochan esto son precisamente los mismos que ya no pueden sostener lo que decían entonces», ha indicado, sobre el cambio de opinión de esos respecto a la amnistía.

«Dignidad»

El pasado miércoles, en el cierre del debate previo a la primera votación, que Feijóo perdió por 172 síes (PP, Vox, CC y UPN) frente a 178 noes (PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV y BNG), manifestó que saldría de este proceso «con mis principios y con los de 11 millones de votantes». «Saldré con mi palabra y con la de 11 millones de votantes. Saldré con mi integridad política y personal intacta: libertad, igualdad y dignidad», enfatizó.

Así, Feijóo contrapuso ello a la actitud del jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, quien declinó darle réplica -algo inédito en este tipo de debates durante 45 años- y delegó en el diputado socialista y ex alcalde de Valladolid, Óscar Puente, quien ni siquiera es miembro de la dirección del Grupo Parlamentario del PSOE.

El presidente del Partido Popular reprochó a Sánchez que no tomara la palabra durante más de 11 horas para no pronunciarse sobre la amnistía y el referéndum. «Quien calla, otorga. Veremos la intensidad de su silencio, de lo que otorga y de lo que le exigen”, subrayó Feijóo. «No ha querido salir a la tribuna porque era incapaz de defender aquello que defendió hace dos meses delante de todos los españoles», enfatizó.