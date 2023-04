Los presos reciben 535 sesiones de radioterapia al año mientras Griñán se trata del cáncer en su casa

José Antonio Griñán es ya el único condenado por los ERE que sigue en su casa. Todos los demás están ya en prisión, incluido el ex viceconsejero de Empleo, el también socialista Agustín Barberá, que ha ingresado en una cárcel de Cádiz tras ordenarlo la Audiencia pese a su enfermedad.

Griñán, ex presidente de la Junta socialista de Andalucía, ha logrado que la Audiencia de Sevilla haya decidido esperar a que éste termine su tratamiento de radioterapia para volver a analizar si debe o no entrar en prisión. Sin embargo, según ha podido saber OKDIARIO Andalucía, en 2021 -último año del que hay datos- los presos de las prisiones españoles se sometieron a un total de 535 sesiones de radioterapia. Por ese preciso motivo, nadie entiende el privilegio de Griñán. Un privilegio que, entre otros muchos, no tuvo el ex presidente de la Generalitat valenciana, Eduardo Zaplana, que permaneció en prisión preventiva durante 9 meses y salía una vez por semana de la cárcel para recibir la quimioterapia contra su cáncer.

Según los últimos datos de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, a los que ha tenido acceso OKDIARIO Andalucía, en 2021 un total de 91.860 presos tuvieron que salir de prisión para acudir a una consulta médica. Entre las especialidades que más destacan están la cardiología (1.230 consultas), las enfermedades infecciosas (1.272), la cirugía (3.227), la psiquiatría (17.873), la traumatología (5.504) y la oncología (576).

En total, durante el 2021 se produjeron 6.901 salidas de internos a los centros de salud, de los que 535 fueron para recibir sesiones de radioterapia, el mismo tratamiento que está recibiendo, aunque saliendo desde su casa, José Antonio Griñán. Además, cabe destacar que durante 2021 más de 2.400 reclusos con algún tipo de enfermedad tuvieron que ser hospitalizados.

El privilegio de Griñán

La Audiencia de Sevilla ha decidido otorgar el privilegio de permitir al ex presidente de la Junta socialista de Andalucía, José Antonio Griñán, terminar el tratamiento de su cáncer fuera de prisión. La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha acordado que, una vez presentado el escrito por la defensa del ex presidente de la Junta socialista de Andalucía, «estese a la espera de que la defensa del penado comunique a este Tribunal que ha concluido las sesiones de radioterapia».

Recordamos que, mediante una providencia notificada el día 21 de marzo, la Sección Primera de la Audiencia acordó requerir a la defensa de José Antonio Griñán para que, en el plazo de cinco días hábiles, aportara todos los informes médicos de que dispusiera. Una vez presentados los informes, la Audiencia ha decidido permitir al ex presidente de la Junta terminar su tratamiento fuera de la cárcel. Será una vez termine sus sesiones de radioterapia cuando se decida si ingresa o no en prisión.