Precio de la gasolina hoy 16 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía
El precio de la gasolina hoy viernes y dónde es más barato repostar en las principales ciudades andaluzas
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Por fin es viernes y, con el fin de semana a la vuelta de la esquina, muchos conductores de Andalucía empiezan a preparar sus próximos desplazamientos como una escapada, una visita familiar o simplemente ir de compras. De este modo, llenar el depósito puede convertirse en uno de los primeros gastos del día. Y aunque a veces elegimos la gasolinera más cercana por comodidad, lo cierto es que comparar precios puede ayudarnos a ahorrar unos euros. Por eso, antes de ponerte al volante conviene comprobar cuál es el precio de la gasolina hoy viernes 16 de octubre en algunas de las principales ciudades andaluzas y para ello recurrimos a los datos actualizados del Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica y repasamos dónde se encuentran las gasolineras más baratas de Sevilla, Málaga, Cádiz, Córdoba y Granada.
Precio de la gasolina hoy 16 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla
En Sevilla estas las gasolineras más baratas para repostar hoy viernes son estas:
Gasolina 95
- Petroprix. Calonge. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.577 €/l.
- Plenergy. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.577 €/l.
- E.S. Vistalegre. Utrera. Calle Écija-Jerez, 11. Precio: 1.599 €/l.
- EMC Red Power 24. San José de la Rinconada. Carretera SE-111/A-8005, km 10,8. Precio: 1.599 €/l.
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, s/n, Centro Comercial Eroski. Precio: 1.599 €/l.
- Ronda Norte. Sevilla. Autovía SE-30, nudo de Calonge, s/n. Precio: 1.599 €/l.
- Masfuel. La Rinconada. Carretera A-8002, km 7,6. Precio: 1.599 €/l.
- Gasolinera Utrera. Utrera. Avenida San Juan Bosco, 108. Precio: 1.599 €/l.
- Family Energy. Utrera. Centro Comercial Almazara Plaza, carretera A-376, km 2. Precio: 1.599 €/l.
- Plenergy. San José de la Rinconada. Avenida de Boyeros, 14. Precio: 1.599 €/l.
Gasolina 98
- Alcampo S.A.. Sevilla. Calle Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: 1.792 €/l.
- Galp. Alcalá de Guadaíra. Carretera A-92, km 4. Precio: 1.809 €/l.
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, s/n, Centro Comercial Eroski. Precio: 1.849 €/l.
- Family Energy. Utrera. Centro Comercial Almazara Plaza, carretera A-376, km 2. Precio: 1.859 €/l.
- BS Energy. Los Palacios y Villafranca. Avenida de Utrera, s/n. Precio: 1.859 €/l.
- 7267. Camas. Carretera de Extremadura, km 28. Precio: 1.865 €/l.
- Shell. Gelves. Autovía Sevilla-Coria, km 6. Precio: 1.869 €/l.
- Galp. Sevilla. Calle Antonio Peña y López, 5. Precio: 1.874 €/l.
- Galp. Sevilla. Avenida de Andalucía, 44. Precio: 1.874 €/l.
- Shell. Los Palacios y Villafranca. Avenida Parque Norte, s/n. Precio: 1.879 €/l.
Diésel
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, s/n, Centro Comercial Eroski. Precio: 1.699 €/l.
- Ballenoil. Morón de la Frontera. Calle del Yeso, s/n. Precio: 1.699 €/l.
- Petroprix. Morón de la Frontera. Avenida del Pilar, 4. Precio: 1.699 €/l.
- Moeve-Arroceros B.G.. La Puebla del Río. Finca El Reboso, s/n, carretera Los Palacios-Pinzón, km 15. Precio: 1.730 €/l.
- E.S. Vistalegre. Utrera. Calle Écija-Jerez, 11. Precio: 1.735 €/l.
- Canges del Hoyo. Utrera. Carretera A-376, km 22,3. Precio: 1.739 €/l.
- Gasolinera Utrera. Utrera. Avenida San Juan Bosco, 108. Precio: 1.739 €/l.
- Family Energy. Utrera. Centro Comercial Almazara Plaza, carretera A-376, km 2. Precio: 1.739 €/l.
- Petrouya. Utrera. Carretera Utrera-Sevilla, km 1. Precio: 1.739 €/l.
- Ballenoil. Utrera. Plaza de la Trianilla, s/n. Precio: 1.739 €/l.
Precio de la gasolina hoy 16 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Málaga
En Málaga las gasolineras más baratas de hoy viernes son estas que ahora te mostramos:
Gasolina 95
- Plenergy. Ronda. Calle Genal, 20. Precio: 1.629 €/l.
- Shell. Ronda. Calle Genal, 31. Precio: 1.649 €/l.
- Aorva Group. Ronda. Calle Don Francisco Carrillo de Mendoza y Morales, 1. Precio: 1.659 €/l.
- GEDS. Ronda. Calle Guadalhorce, 4. Precio: 1.664 €/l.
- Ballenoil. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Santo Tomás, 3, urbanización La Leala, parcelas 3 y 4. Precio: 1.669 €/l.
- Petroprix. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Urbanización La Leala, 22. Precio: 1.669 €/l.
- Ballenoil. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Pacharán, 25. Precio: 1.669 €/l.
- Plenergy. Benalmádena. Calle Moscatel, 11. Precio: 1.669 €/l.
- S.C.A.A. Nuestra Señora del Carmen. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXII, s/n. Precio: 1.672 €/l.
- Madese-Benamaina. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Avenida Tívoli, 19. Precio: 1.678 €/l.
Gasolina 98
- Gueroil. Alhaurín de la Torre. Avenida de las Américas, s/n. Precio: 1.709 €/l.
- M3 Petróleos. Benalmádena. Avenida Antonio Machado, 110. Precio: 1.839 €/l.
- Galp. Benalmádena. Carretera N-340, sector 97, s/n. Precio: 1.859 €/l.
- Ninguno. Marbella. Calle Aluminio, s/n. Precio: 1.860 €/l.
- ES Coloso Churriana. Málaga. Carretera comarcal Coín-Málaga, km 89. Precio: 1.869 €/l.
- Coloso. Málaga. Carretera de Coín, km 54. Precio: 1.869 €/l.
- Shell. Benalmádena. Carretera N-340, km 2. Precio: 1.879 €/l.
- Galp. Nueva Andalucía. Carretera N-340, km 173. Precio: 1.889 €/l.
- Gueroil. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1.889 €/l.
- Galp. Benalmádena. Avenida de Arroyo Hondo, s/n. Precio: 1.889 €/l.
Diésel
- S.C.A.A. Nuestra Señora del Carmen. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXII, s/n. Precio: 1.734 €/l.
- Ballenoil. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Santo Tomás, 3, urbanización La Leala, parcelas 3 y 4. Precio: 1.739 €/l.
- Petroprix. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Urbanización La Leala, 22. Precio: 1.739 €/l.
- Ballenoil. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Pacharán, 25. Precio: 1.739 €/l.
- Plenergy. Ronda. Calle Genal, 20. Precio: 1.739 €/l.
- Plenergy. Benalmádena. Calle Moscatel, 11. Precio: 1.739 €/l.
- GEDS. Ronda. Calle Guadalhorce, 4. Precio: 1.759 €/l.
- Shell. Ronda. Calle Genal, 31. Precio: 1.759 €/l.
- Aorva Group. Ronda. Calle Don Francisco Carrillo de Mendoza y Morales, 1. Precio: 1.769 €/l.
- Dinergia. Málaga. Calle Eduardo Queipo de Llano Caballero, 11. Precio: 1.779 €/l.
Precio de la gasolina hoy 16 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Cádiz
Si vives en Cádiz, estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy viernes:
Gasolina 95
- Petroprix. Campamento. Calle Real, 56. Precio: 1.639 €/l.
- Plenergy. La Línea de la Concepción. Calle Perdiz, 1. Precio: 1.639 €/l.
- Plenergy. Campamento. Avenida de Huelva, s/n, Polígono Industrial Campamento. Precio: 1.639 €/l.
- Shell. La Línea de la Concepción. Avenida Ronda Norte, 2. Precio: 1.649 €/l.
- Shell. El Puerto de Santa María. Calle Luis M. Fernández, s/n, Centro Comercial M. Precio: 1.659 €/l.
- Ballenoil. El Puerto de Santa María. Carretera N-IV, km 653,2. Precio: 1.659 €/l.
- Petroprix. El Puerto de Santa María. Calle Río Guadarranque, 1. Precio: 1.659 €/l.
- Petroprix. Los Arenales. Calle Albert Einstein, 17. Precio: 1.659 €/l.
- GM Oil. El Puerto de Santa María. Calle El Palmar, 11. Precio: 1.659 €/l.
- Ballenoil. Río San Pedro. Avenida del Perú, 1, Polígono Industrial Río San Pedro. Precio: 1.659 €/l.
Gasolina 98
- ES Coloso. La Línea de la Concepción. Carretera Comarcal 233, km 5,8. Precio: 1.739 €/l.
- Tamoil. Jerez de la Frontera. Polígono Sur, manzana 23, UE-2H, 1. Precio: 1.789 €/l.
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.789 €/l.
- ASC Carburantes. Tarifa. Carretera N-340, km 94,2, Mesón Pancho. Precio: 1.859 €/l.
- Shell. Chiclana de la Frontera. Avenida del Mueble, s/n. Precio: 1.874 €/l.
- Galp. Chiclana de la Frontera. Calle Cruz de la Calzada Pelagá, s/n. Precio: 1.879 €/l.
- Galp. Jerez de la Frontera. Antigua carretera N-IV, km 639,5. Precio: 1.889 €/l.
- Shell. El Puerto de Santa María. Polígono Industrial La Isleta, carretera N-IV, km 654,7. Precio: 1.899 €/l.
- Shell. Algeciras. Avenida Virgen del Carmen, parcela 3. Precio: 1.899 €/l.
- Agla. Chipiona. Carretera Chipiona-Rota A-491, km 0,5. Precio: 1.899 €/l.
Diésel
- Suministros Mazo. Cádiz. Calle Marqués de Comillas, s/n. Precio: 1.728 €/l.
- Petroprix. Campamento. Calle Real, 56. Precio: 1.759 €/l.
- Plenergy. La Línea de la Concepción. Calle Perdiz, 1. Precio: 1.759 €/l.
- Plenergy. Campamento. Avenida de Huelva, s/n, Polígono Industrial Campamento. Precio: 1.759 €/l.
- Shell. La Línea de la Concepción. Avenida Ronda Norte, 2. Precio: 1.769 €/l.
- Galp. Medina-Sidonia. Calle Europa, s/n. Precio: 1.779 €/l.
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.785 €/l.
- Shell. El Puerto de Santa María. Calle Luis M. Fernández, s/n, Centro Comercial M. Precio: 1.789 €/l.
- Ballenoil. El Puerto de Santa María. Carretera N-IV, km 653,2. Precio: 1.789 €/l.
- Tamoil. Jerez de la Frontera. Polígono Sur, manzana 23, UE-2H, 1. Precio: 1.789 €/l.
Precio de la gasolina hoy 16 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Córdoba
En Córdoba, las gasolineras más baratas para repostar hoy viernes son estas que te mostramos:
Gasolina 95
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.539 €/l.
- F. del Moral. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1.539 €/l.
- GEDS. Rute. Calle Granada, 69. Precio: 1.539 €/l.
- Almazaras de la Subbética. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1.634 €/l.
- Riosol. Castro del Río. Ronda Norte, s/n. Precio: 1.650 €/l.
- Ballenoil. Lucena. Calle Ejido del Valle, s/n, junto al recinto ferial. Precio: 1.669 €/l.
- Cooperativa Lucena. Lucena. Avenida de la Infancia, 15. Precio: 1.669 €/l.
- Minioil. Puente Genil. Carretera Estepa-Guadix, km 8,5. Precio: 1.669 €/l.
- Plenergy. Puente Genil. Calle La Rambla, 2. Precio: 1.669 €/l.
- Plenergy. Lucena. Calle Concha Lago, s/n. Precio: 1.669 €/l.
Gasolina 98
- Avia. Aguilar de la Frontera. Calle Ancha, s/n. Precio: 1.829 €/l.
- E.S. La Milana Agla. Priego de Córdoba. Carretera A-339, km 24. Precio: 1.840 €/l.
- Petroil Energy Azahara. Córdoba. Carretera C-431 Córdoba-Palma del Río, km 3,300. Precio: 1.845 €/l.
- Shell. Lucena. Carretera de Cabra, 31. Precio: 1.849 €/l.
- Estación de Servicio El Saladillo. Baena. Calle Juan Torrico Lomeña, 46. Precio: 1.869 €/l.
- Carrefour. Baena. Carretera A-305, km 60. Precio: 1.869 €/l.
- Petromarkt. Puente Genil. Calle Membrilleras, 5. Precio: 1.879 €/l.
- Enerplus. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1.879 €/l.
- Shell. Baena. Avenida San Carlos de Chile, 55. Precio: 1.879 €/l.
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.879 €/l.
Diésel
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.669 €/l.
- F. del Moral. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1.669 €/l.
- GEDS. Rute. Calle Granada, 69. Precio: 1.669 €/l.
- Cooperativa. Benamejí. Avenida de la Venta, 3. Precio: 1.698 €/l.
- Almazaras de la Subbética. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1.719 €/l.
- Cepsa. La Rambla. Calle Carrera Baja, 6. Precio: 1.731 €/l.
- Riosol. Castro del Río. Ronda Norte, s/n. Precio: 1.760 €/l.
- El Polígono. Montoro. Polígono Camino de Morente, 91. Precio: 1.769 €/l.
- Ballenoil. Lucena. Calle Ejido del Valle, s/n, junto al recinto ferial. Precio: 1.779 €/l.
- Cooperativa Lucena. Lucena. Avenida de la Infancia, 15. Precio: 1.779 €/l.
Precio de la gasolina hoy 16 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Granada
Y por último, en Granada estas son las gasolineras más baratas hoy viernes:
Gasolina 95
- Plenergy. Motril. Carretera de la Celulosa (N-323a), km 0. Precio: 1.585 €/l.
- Plenergy. Salobreña. Carretera N-340, km 327. Precio: 1.585 €/l.
- Plenergy. Motril. Calle Rambla de las Brujas, 0. Precio: 1.585 €/l.
- Petroprix. Salobreña. Polígono La Gasolinera, 51. Precio: 1.585 €/l.
- Petroprix. Motril. Carretera Almería-Motril, km 107. Precio: 1.585 €/l.
- Smart Oil. Motril. Carretera Almería-Motril, km 50. Precio: 1.595 €/l.
- Alcampo Motril. Motril. Avenida de Salobreña, s/n. Precio: 1.595 €/l.
- Minioil. Motril. Calle Santo Domingo, 3. Precio: 1.635 €/l.
- GM Oil. Motril. Calle Santo Domingo, 23. Precio: 1.639 €/l.
- Alcampo. Granada. Centro Comercial Alcampo, carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.649 €/l.
Gasolina 98
- Alcampo. Granada. Centro Comercial Alcampo, carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.749 €/l.
- AM97 Plus S.L.. Valderrubio. Carretera de Tovares, km 1,4. Precio: 1.769 €/l.
- Alcampo Motril. Motril. Avenida de Salobreña, s/n. Precio: 1.775 €/l.
- A. Aguaza. Cúllar. Carretera N-342, 156. Precio: 1.809 €/l.
- ASC Carburantes. Atarfe. Carretera N-432, km 429, margen izquierdo. Precio: 1.829 €/l.
- ASC Carburantes. Atarfe. Carretera N-432, km 429, margen derecho. Precio: 1.829 €/l.
- ASC Carburantes. Armilla. Carretera de Armilla, km 7. Precio: 1.829 €/l.
- ASC Carburantes. Granada. Carretera N-432, km 431. Precio: 1.829 €/l.
- ASC Carburantes. Armilla. Camino Bajo, 35. Precio: 1.829 €/l.
- Tamoil. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.849 €/l.
Diésel
- Cosafra. Huétor Tájar. Carretera de Loja, km 0,600. Precio: 1.729 €/l.
- ASC Carburantes. Ogíjares. Avenida de Madrid, 169. Precio: 1.739 €/l.
- Minioil. Ogíjares. Calle León, 36. Precio: 1.739 €/l.
- Alcampo. Granada. Centro Comercial Alcampo, carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.749 €/l.
- Low Cost Tiburonoil. Albolote. Calle Loja, s/n. Precio: 1.759 €/l.
- Juncadiesel. Albolote. Calle Baza, 328. Precio: 1.759 €/l.
- Lerfu. Albolote. Polígono Juncaril, calle Motril, parcela 238. Precio: 1.759 €/l.
- Minioil Albolote. Albolote. Calle Motril, parcela 243. Precio: 1.759 €/l.
- Petroprix. Huétor Tájar. Carretera Granada-Sevilla, km 68. Precio: 1.759 €/l.
- San Isidro SCA. Loja. Polígono Manzanil II, calle Trigo, 1. Precio: 1.767 €/l.
Con estos listados ya sabemos donde se encuentran las gasolineras más baratas de las principales ciudades de Andalucía, pero si quieres hacer tu propia consulta en otro momento o para otra ciudad, puedes entrar en el Geoportal y filtrar resutados no sólo en forma de lista sino también, en forma de mapa como este de Málaga que te mostramos a modo de ejemplo: