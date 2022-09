El PP-A para los pies al Gobierno: los condenados por los ERE «ni son honrados ni son inocentes»

El secretario general del PP andaluz, Antonio Repullo, ha vuelto a mostrar este martes el rechazo de su partido al indulto del Gobierno de Pedro Sánchez a los condenados por el caso ERE, recalcando que entre los ex altos cargos socialistas implicados no hay «ni honrados ni inocentes» ya que, de lo contrario, no habrían sido condenados por la justicia.

Según ha subrayado Repullo, se ha demostrado que la Junta de los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán utilizó dinero público destinado a los parados andaluces de manera «partidista» y con el objetivo de ir «dopado a las elecciones».

El dirigente del PP-A ha remarcado que una cosa es que la familia pueda solicitar el indulto de un condenado, como ha ocurrido con Griñán, y otra bien distinta es que el PSOE «intente blanquear la gestión en la Junta durante 20 años».

Asimismo, Repullo ha indicado que el PSOE tampoco puede hacernos creer que todos los condenados en el caso de los ERE «son honrados y honestos» porque si lo fueran, no tendrían una sentencia condenatoria.

En declaraciones a Canal Sur Radio recogidas por Europa Press, el secretario general del PP-A ha insistido en que las sentencias hay que cumplirlas porque si no es así se puede hacer un «daño inquebrantable» a la justicia.

Recordemos que según el Tribunal Supremo (TS), Griñán tenía «conocimiento de la ilegalidad» del sistema implantado. El TS señaló su «pasividad» ante el «despilfarro y la arbitrariedad» con la que se concedieron las ayudas.

Incidente de nulidad

La defensa del ex presidente socialista de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán ha formalizado este martes ante el Supremo su anunciado incidente de nulidad respecto a la sentencia de dicha instancia que desestima su recurso de casación contra la sentencia de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla que le condena a seis años y dos días de cárcel y 15 años y dos días de inhabilitación por delitos continuados de malversación y prevaricación en el caso ERE.

A tal efecto, el incidente de nulidad presentado por la defensa de Griñán esgrime una posible lesión del principio de presunción de inocencia, al ser «fragmentada» la sentencia del Supremo en un primer anuncio el pasado 26 de julio respecto al sentido de la misma; y la posterior notificación del fallo completo el pasado 14 de septiembre. Para la defensa de Griñán, el Supremo habría declarado en julio la sentencia «sin fundamento» como tal.

Además, el incidente de nulidad señala la supuesta falta de contestación a dos de los motivos incluidos en el recurso de casación formulado por la defensa del ex presidente andaluz frente a la sentencia inicial de la Audiencia, avisa de dilaciones indebidas en el trámite de resolución del recurso de casación y, especialmente, esgrime el voto particular formulado por dos de los cinco miembros del tribunal de la sentencia del Supremo respecto a las tipificaciones aplicadas a Griñán, los ex consejeros Francisco Vallejo y Carmen Martínez Aguayo, el ex director general de IDEA Miguel Ángel Serrano Aguilar y el ex viceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román.

Al respecto, las dos magistradas autoras de este voto particular diferencian, con relación al delito de malversación, entre quienes formaban parte de la Consejería de Empleo, donde descargan la responsabilidad de la malversación, y quienes intervinieron en el trámite presupuestario pero sin conocer ni participar directamente en el reparto final de los fondos.

Dicho incidente de nulidad es previo al recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional que igualmente prevé la defensa de Griñán, también con la idea de solicitar mediante este instrumento la suspensión de la ejecutoriedad de la sentencia condenatoria.

Entretanto, la familia de condenado Griñán ha elevado al Gobierno de Sánchez una petición de indulto parcial, fundamentada «expresamente en razones de humanidad y equidad», esgrimiendo que el ex presidente andaluz es «un ciudadano de 76 años con una intachable trayectoria vital» y que «tras más de 40 años al servicio público desde las más altas responsabilidades, jamás ha obtenido remuneración alguna distinta de su sueldo como funcionario», descartando cualquier «enriquecimiento personal ni familiar».

En ese sentido, la defensa de Griñán ha precisado que ya ha comunicado a la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla la formalización de esta petición de indulto parcial, con idea de hacer lo propio con este incidente de nulidad.