El presidente de Vox, Santiago Abascal, se ha mostrado tajante este miércoles respecto al indulto a los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, condenados ambos por el caso ERE. «¿Cuántas veces os ha indultado Hacienda?», ha preguntado Abascal a los presentes en el Foro de la Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón (ADEA), celebrado en Zaragoza.

El líder de Vox ha señalado que «el Estado es muy eficaz para vigilarnos cuando nos equivocamos: uno se salta un semáforo y hay una cámara que saca la fotografía. Y está muy bien que eso ocurra. Tienen tu matrícula, tienen una base de datos… saben hasta tu número de cuenta. El Estado es muy eficaz contra los ciudadanos y absolutamente implacable». Y sin embargo, ha añadido, «con los políticos tiene una gran tolerancia», lo que ha definido como «inaceptable».

«Nos quieren decir que como los señores del PSOE no se llevaron el dinero a su casa, el delito no es grave. No, no es grave, es gravísimo, porque lo que hicieron es tejer un sistema clientelar para permanecer en el poder con el dinero de los españoles y que ha servido, entre otras cosas, para comprar votos y alterar resultados electorales. Eso es lo que ha ocurrido en Andalucía. Y esos son delitos contra la democracia, contra la Constitución. Son los delitos más graves que puede cometer un político», ha sentenciado Abascal.

En la relación a los 4.000 firmantes del indulto a Griñán, condenado a seis años de prisión por prevaricación y malversación, el presidente de Vox ha tirado de ironía para pedir «que dividan entre ellos el dinero robado -680 millones de euros según la Audiencia de Sevilla- y hagan una derrama». En tal caso, «igual los demás nos pensamos que el indulto hasta puede ser aceptable», ha zanjado.