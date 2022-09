El PSOE andaluz se niega a devolver los 680 millones malversados en Andalucía: «El corrupto es el PP»

Ángeles Ferriz, portavoz del PSOE en el Parlamento de Andalucía, se ha negado a decir si su partido devolverá algo de los 680 millones de euros malversados por el socialismo en la comunidad. A preguntas de OKDIARIO, que simplemente le recordaba a la portavoz del PSOE de Andalucía (PSOE-A) que Pedro Sánchez ha dicho en múltiples ocasiones que con él en el Gobierno se devolvería hasta el último céntimo, Ferriz ha preferido defender la inocencia de los ex presidentes y consejeros socialistas, incluso la de los condenados por malversación, y ha rechazado la posibilidad de devolver ni un solo céntimo.

Cuestionada por OKDIARIO sobre el dinero malversado por el PSOE en Andalucía, Ángeles Ferriz ha señalado: «Tengo que decir una cosa rotunda y clara que lo mismo no conoce usted: los presidentes de la Junta de Andalucía y los consejeros no se han llevado absolutamente ni un solo euro. El honor no se pierde cuando uno se equivoca, el honor se pierde cuando uno mete la mano. Y aquí los únicos que han metido la manos son los del PP que tienen una condena por corrupción. Los presidentes y los consejeros no se han llevado ni un euro, como bien demuestran las sentencias. En este país, los únicos que han metido la mano y se han servido de las instituciones a todos los niveles para amenazar y combatir a sus adversarios políticos es el PP».

Tras culpar al PP de todos los males de España, en OKDIARIO le recordamos que hay una sentencia del Tribunal Constitucional que asegura que el tejido socialista, con sus presidentes y consejeros, malversó 680 millones de euros… Algo que no ha sentado nada bien a la portavoz del PSOE: «Yo no sé si pretende hacer un debate, pero si usted quiere debatir conmigo tiene usted que presentarse por un partido político y debatimos cuando usted quiera. Yo no vengo a una rueda de prensa a debatir. Yo le he dicho, y lo repito, que los consejeros y los presidentes no se han llevado absolutamente ni un euro. Y lo pienso repetir alto y claro siempre. El honor no se pierde cuando uno se equivoca, se pierde cuando se mete la mano».

A la vista de la ausencia de respuesta, desde este medio hemos intentado ir un poco más al grano, de nuevo sin éxito. «¿No van a devolver los 680 millones?», cuestionamos a Ferriz, que insiste en el mismo discurso: «En fin, yo creo que tiene usted una intención clara a la hora de preguntarme, y yo respeto que usted venga con esa intención clara. No le vale mi respuesta… Yo insisto, el honor no se pierde cuando alguien se equivoca, se pierde cuando se mete la mano. Y yo creo que es de decencia reconocer por parte de todos que los conejeros y los presidentes de la Junta de Andalucía no se han llevado ni un solo euro, y que el sistema de ayuda de los ERE se sigue dando en Andalucía, se sigue aprobando en los Presupuestos y siguen familias beneficiándose de ese sistema. Si usted no lo quiere ver y lo quiere combatir, yo respeto su opinión como usted me imagino que respetará la mía».

«La paguita de Moreno a los cayetanos»

Ferriz ha comenzado su rueda de prensa en el Parlamento cargado contra el Gobierno de Juanma Moreno por su última rebaja fiscal, algo que la líder socialista ha calificado como «la paguita de Juanma a los ‘cayetanos’». «Es una tomadura de pelo, vuelve a ser el tocomocho de todo lo que tocan», ha expuesto una indignada Ferriz.

«Moreno Bonilla da un regalo a los ricos que van a pagar los pobres, ¿de dónde van a salir 100 millones de euros? Con ellos se pueden pagar 20 colegios, 25 centros de salud, se podrían contratar a 500 pediatras, a 1.000 enfermeros, o se podrían dar las 400.000 ayudas a la dependencia que están por llegar», ha expuesto Ferriz. Desde OKDIARIO Andalucía, hemos recordado que, por esa misma regla de tres, con los casi 700 millones de euros malversados por el socialismo en la comunidad se podrían construir 140 colegios, 175 centros de salud, contratar a 3.500 pediatras o a 7.000 enfermeros.

Sin embargo, Ferriz ha rechazado a toda costa decir cómo devolverán lo robado, toda vez que, bajo su punto de vista, ningún presidente ni consejero socialista de Andalucía se ha llevado «ni un euro». Para más inri, el PSOE-A exige a la Junta de Andalucía que explique cómo va a pagar los 110 millones de euros que se dejarán de ingresar tras la eliminación del impuesto de Patrimonio. «Tienen que explicar los más de 110 millones de euros, ¿de dónde van a salir?», se preguntaba Ferriz, que por otro lado se muestra incapaz de explicar cómo van a recuperar los andaluces los 680 millones de euros malversados por el socialismo.