El PP gobernará en solitario San Juan de Aznalfarache (Sevilla) tras romper su pacto con Cambia San Juan

El PP gobernará en solitario San Juan de Aznalfarache (Sevilla) tras romper el pacto que sostenía el Ejecutivo local desde 2023 con la izquierda de Cambia San Juan. La alcaldesa, María Luisa Moya, justificó este martes la decisión por las «faltas de respeto, difamaciones y falsedades públicas» recibidas y situó como punto de inflexión el apoyo de sus socios a un pleno extraordinario promovido por la oposición.

La ruptura llega después de meses de fricciones en el seno del gobierno municipal. En concreto, los populares señalan la convocatoria de ese pleno extraordinario, relacionado con la paralización de la licencia de una nueva gasolinera que había sido rechazada por los vecinos, y subrayan que Cambia San Juan respaldó la iniciativa junto a la oposición. Ese episodio, sostienen desde el PP, terminó por dinamitar la relación con sus compañeros de legislatura.

El escenario se arrastra desde el inicio del mandato. Las elecciones municipales de 2023 dejaron un Ayuntamiento muy fragmentado. Aunque el PP fue la fuerza más votada (siete concejales), se quedó lejos de los 10 necesarios para gobernar con mayoría. Por ello, los populares firmaron un pacto con Cambia San Juan, una formación integrada por antiguos socialistas.

«Llevamos mucho tiempo soportando faltas de respeto, difamaciones y falsedades públicas por parte de Cambia San Juan y nunca hemos contestado», ha afirmado Moya ante los medios. Por su parte, la alcaldesa defiende que se trata de una decisión «meditada» y explica que ha contado con el respaldo del presidente del PP de Sevilla, Ricardo Sánchez, y de regidores de otros municipios gobernados por los populares.

Desde el grupo popular, el concejal Kiko Carrasco describió una convivencia cada vez más complicada. «Empezaron a hacer de hermano pequeño», señaló, antes de denunciar que los socios llegaron a votar «en contra de propuestas del propio gobierno», poniendo como ejemplo la propuesta de productividad de la Policía Local. «Esto no es sostenible», insistió, y añadió que incluso han recibido «insultos» en redes sociales.

Carrasco ha recordado que la legislatura arrancó sin grandes conflictos y con el PP al frente de la Alcaldía tras años de gobiernos socialistas. «Nos pusimos todos a trabajar», dijo, aunque admitió que las tensiones crecieron después de que los populares acompañaran a miembros de la Junta en distintos actos.

Cambia se alinea con el PSOE

El Partido Popular gobernará en solitario en el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache después de cesar a los miembros de Cambia San Juan que formaban parte del equipo de gobierno municipal. Según fuentes populares, la decisión responde a «continuas deslealtades» y a una «falta reiterada de lealtad institucional» que habría hecho inviable la continuidad del pacto. Desde el PP sostienen que la estabilidad del municipio exige cohesión interna y compromiso con el proyecto de gobierno.

Los populares recuerdan que los sanjuaneros rechazaron en las urnas las políticas socialistas tras más de veinte años de gobiernos del PSOE en el municipio sevillano, abriendo una nueva etapa política basada -según defienden- en la gestión y la moderación.

En este contexto, Cambia San Juan se ha convertido en una pieza relevante dentro de la estrategia socialista en San Juan y en la provincia de Sevilla de cara a las próximas elecciones municipales. La formación independiente, integrada por antiguos miembros del PSOE, estaría cada vez más próxima a los socialistas, con la posibilidad de facilitar futuros acuerdos que impidan un gobierno de centro-derecha en la localidad.

Los populares vinculan esta situación con lo ocurrido recientemente en La Campana, donde un alcalde independiente ha terminado incorporándose al PSOE, en un movimiento que enmarcan dentro de una estrategia territorial más amplia. También señalan el papel de la Diputación de Sevilla, presidida por Javier Fernández, como elemento clave en la articulación política del socialismo provincial reclutando a partidos independientes cercanos al PSOE de Sevilla.

Con esta decisión, el Partido Popular asume la gestión en solitario del Ayuntamiento y afronta la recta final del mandato con el objetivo de consolidar su proyecto de gobierno de transformación en San Juan de Aznalfarache.