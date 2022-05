El sindicato policial SIPLG en Salobreña (Granada) ha mostrado a través de un comunicado su «asombro» por la «fluidez y urgencia» con la que se ha llevado el ‘caso Olona’, del que han dicho que es «poco habitual en lo relativo a la tramitación de las altas y bajas en el padrón municipal». Y es que hasta los propios agentes insinúan, sin decirlo, que el PSOE, que gobierna este Ayuntamiento, podría haberse inmiscuido en el asunto. De ahí esa «fluidez y urgencia».

A continuación, pueden leer la nota de prensa exacta del citado sindicato:

Desde el SIPLG en Salobreña queremos aclarar la situación respecto a las informaciones que se están publicando en diferentes medios de comunicación referentes a un informe de la Policía Local que verifica que una personalidad pública no reside en el domicilio indicado.

La Policía Local de Salobreña se ha dedicado a dar cumplimiento a una orden consistente en comprobar si en dos días determinados una persona indicada se encuentra en su domicilio, dando como resultado la imposibilidad de comprobar tales hechos, ni de forma afirmativa ni negativa (según nos consta por nuestros afiliados). No se ha realizado ninguna investigación detallada en este caso concreto, como tampoco se realizan de forma habitual en los demás empadronamientos que se nos encomiendan, entre otras cosas porque no ha transcurrido un tiempo suficiente para poder realizar gestiones tendentes a comprobar si ciertamente se reside o no en el municipio. Además queremos mostrar nuestro asombro por la fluidez y urgencia con la que se ha llevado este asunto, poco habitual en lo relativo a la tramitación de las altas y bajas en el padrón municipal.

Desde este sindicato queremos manifestar nuestro apoyo y reconocimiento a los compañeros encargados de este caso, los cuales han actuado de forma totalmente independiente y profesional como no puede ser de otro modo y recordar que la Policía Local ejerce sus funciones desde la imparcialidad que le otorga el cargo de funcionario público y no quiere que se le utilice en asuntos políticos que lo único que hace es ensuciar el buen nombre de este cuerpo.

Macarena Olona ya ha reaccionado al comunidado, mostrando «todo mi apoyo a los agentes». «La semana que viene, hablaré yo», ha admitido en redes sociales.