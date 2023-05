Podemos Málaga pierde votantes y el sentido del ridículo: versionan a Bad Bunny para captar jóvenes

Podemos desapareció del Parlamento de Andalucía el pasado mes de junio por el lamentable desastre de su líder, Martina Velarde, que entregó tarde la documentación para poder presentarse a los comicios autonómicos. Ante la sangría que sufre también a nivel local, en la formación morada van a la desesperada y acuden al perreo para intentar captar un voto joven que cada vez tienen más perdido.

Y es que Podemos, a través de su cuenta de redes sociales, ha compartido un vídeo en el que instan al cambio versionando la canción ‘Tití me preguntó’, de Bad Bunny, sin mucho sentido del ridículo. El clip comienza con un chat de jóvenes indignados por la subida del precio del alquiler. Ante este malestar, uno de ellos envía un corte del candidato podemita, el argentino Nico Sguiglia, en el que compara la gestión del PP en materia de vivienda con el Monopoly: «Si le gustan los pelotazos inmobiliarios, este es su tablero». Es entonces cuando da comienzo la canción: «Nico me preguntó, si yo quiero el cambio, si yo quiero el cambio» o «hay que votar, hay que votar», son algunas de las ‘ocurrentes’ estrofas de la versión podemita de Bad Bunny.

«Si quiero cultura, carril-bici, una Málaga de todas…», señalan en otra de las estrofas. «En el PP no confío, de sus promesas me río. Los tenemos que echar», afirman, antes de pedir a la juventud que pasen a la acción, con cabeza y corazón, para decidir quién será el próximo alcalde de Málaga. Say cheese!», dice otra de ellas.