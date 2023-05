Yolanda Díaz arrebata 600.000 votos a Sánchez y más de un millón a Podemos

La plataforma de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, la comunista Yolanda Díaz, arrebata ya 618.090 votos al PSOE de Pedro Sánchez y más de un millón a Podemos, formación con la que comparte grupo parlamentario y cuyo ex líder, Pablo Iglesias, la ungió como candidata de los morados y su espacio confederal a la Presidencia del Gobierno. Las tripas del sondeo con intención de voto que publica hoy OKDIARIO dan cuenta de este trasvase.

Con los datos de esta encuesta, a Sánchez no le saldrían las cuentas para reeditar un Ejecutivo de coalición como el actual, ni pactando con Sumar en solitario ni tampoco con una plancha de «unidad» entre los morados y la iniciativa de Yolanda Díaz, que ya tiene el apoyo de fuerzas minoritarias, nacionalistas y de extrema izquierda, como Más Madrid o Compromís. En ningún escenario el «bloque progresista» superaría los 125 escaños, mientras que PP y Vox sacarían mayoría absoluta de 183-186 diputados.

El plan de Moncloa y Ferraz de insuflar aire a Sumar para que sea tercera fuerza y obtenga representación en muchas circunscripción a partir de los restos que quitaría a Vox, se iría así al traste si las elecciones se celebraran mañana, según este sondeo realizado del 25 al 27 de abril a partir de 1.500 entrevistas. Sánchez no evitaría una mayoría absoluta del centroderecha, con el PP de Alberto Núñez Feijóo ganando las elecciones, alcanzando los 140 escaños, 51 más que ahora, y superando incluso la suma de las tres izquierdas del actual Ejecutivo (PSOE, Podemos y la marca de Díaz), que reunirían esos 125 representantes. Por su parte, Vox se mantendría en el 15% con 46 escaños en el Congreso (sólo cuatro menos que ahora).

De hecho, buen parte de culpa de la derrota del PSOE, que podría perder hasta 37 diputados y quedarse con 83, la tendría el partido de Yolanda Díaz, que le arrebata ya 618.090 votantes socialistas en las elecciones del 10N de 2019 (el 9% del total). Y ello, sin concurrir de la mano de Podemos. En el supuesto de ir juntas, ambas formaciones también conquistarían en torno a medio millón de socialistas descontentos.

No obstante, Podemos y Sumar siguen sin ponerse de acuerdo sobre su futuro, fundamentalmente por la exigencia de los morados de celebrar primarias abiertas, con lo que buscan así no ser relegados en las listas. Sin embargo, a tenor de esta encuesta, el partido de las ministras Ione Belarra e Irene Montero no está actualmente en una posición de fuerza para establecer muchas condiciones, sobre todo porque 1.141.777 de sus votantes de 2019 (el 36% del total) se han pasado ya al proyecto de Díaz, y el voto fiel que les queda se reduce a 1.313.355 electores. Estos números son extraídos de las entrañas del citado sondeo que publica OKDIARIO, contando con que Podemos y Sumar concurran por separado a los comicios.

«Centralidad»

De otro lado, un dato también relevante que arroja la encuesta de Data10 es el trasvase de antiguos votantes del PSOE a la alternativa que representa Feijóo. En este momento, alrededor de 700.000 electores que apostaron por el partido de Pedro Sánchez en noviembre de 2019 depositarían su confianza en el PP. De este modo, el mensaje de «moderación» y «centralidad» que quiere lanzar Génova está surtiendo efecto. La mayoría social vira hacia posiciones de centroderecha. Tal y como publicó este periódico, el objetivo de la dirección del PP es conquistar un millón de ex votantes socialista para las próximas generales.