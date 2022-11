Diputados de IU maniobran a espaldas de Podemos para unirse a Más Madrid

Las elecciones de mayo de 2023 ya asoman en el calendario y los políticos preparan el terreno. Cargos de Izquierda Unida están haciendo en los últimos días guiños a Más Madrid para intentar allanar una nueva confluencia porque ya no ven con buenos ojos la que vienen haciendo con Podemos, como desveló OKDIARIO. Por ello, en la izquierda en Madrid más allá del PSOE la carrera pasa por integrarse en la lista de Mónica García, que tras superar al PSOE se considera el caballo ganador frente a Podemos, que después del varapalo de Pablo Iglesias el 4-M y de Isa Serra en 2019 tendrá muchas dificultades para llegar al 5% y entrar en el Hemiciclo madrileño.

Tal como ha podido saber OKDIARIO, diputados de IU en Madrid han hecho aproximaciones a Más Madrid. Por ejemplo, la parlamentaria regional Vanessa Lillo, de Izquierda Unida, ha acudido a una charla en la sede de Más Madrid en Getafe sobre residencias de ancianos aceptando una invitación de los errejonistas. En este contexto cada movimiento se mira con lupa. Del mismo modo, otros sectores de IU también han hecho guiños a Mónica García para encontrar acomodo en sus listas. No obstante, la colaboradora de Íñigo Errejón, por ahora, cierra la puerta tajante tras estudiar las presiones recibidas. Calcula que hipotéticos pactos con Podemos o IU le puede perjudicar de cara a un electorado madrileño que ya da por amortizados ese partido. Únicamente repetirá la alianza con los ecologistas de Verdes Equo.

Por ahora, Más Madrid ha convocado sus primarias del 15 al 18 de diciembre. Las listas que salgan de este proceso tendrán que ser posteriormente completadas con los candidatos de Verdes Equo, fichajes de la sociedad civil y, en su caso, de otras fuerzas políticas con las que se firmen acuerdos de coalición.

Mientras tanto, la dirección nacional de Podemos proclama que la papeleta morada estará en todas las mesas electorales en los próximos comicios tanto autonómicos como municipales. Pero, en Madrid, sus miembros siguen suplicando presentarse en coalición con Más Madrid, lo que, en la práctica, conllevaría necesariamente renunciar a sus siglas.

Valencia

Por otra parte, en los últimos días se ha hablado de acercamientos más aterrizados en la Comunidad Valenciana entre IU y Compromís. La lista que encabezará Joan Baldoví tras la caída en desgracia de Mónica Oltra está abierta a personas de IU bajo la marca valenciana. En esa región donde gobiernan PSOE, Compromís y Unidas Podemos, hay llamadas intensas para que los del partido de Alberto Garzón encuentren hueco en la candidatura naranja.

Como telón de fondo están también las elecciones generales de otoño de 2023, donde la referencia para Podemos era inicialmente Yolanda Díaz, ligada al PCE, formación a su vez impulsora de Izquierda Unida. No obstante, día a día hay encontronazos entre los equipos de Irene Montero y Ione Belarra y los de la vicepresidenta segunda. Podemos no quiere regalar su estructura y la ministra de Igualdad quiere una coalición a la vieja usanza entre el partido morado y Sumar. Sin embargo, Díaz ha dejado claro: «[Podemos] no es mi proyecto».

Por su parte, la dirección federal de IU, a nivel nacional, ha salido al paso en las últimas horas, en palabras de Sira Rego, su portavoz. Ha afirmado que su organización apuesta por construir candidaturas amplias para que, en la medida de lo posible y de cara a las elecciones autonómicas, concurra una única papeleta a la izquierda del PSOE donde sea posible. Deja en manos de las federaciones regionales el llegar a acuerdos.

«Nuestro país es diverso, tiene expresiones políticas distintas y asimétricas en cada uno de los territorios y suele haber una relación habitual de convivencia y de trabajo del día a día. Siempre hay una comunicación abierta afortunadamente», ha indicado la portavoz de IU. Así, Rego ha asegurado que la dirección federal de IU se encuentra en el «mismo lugar que hace meses», al defender el despliegue de un trabajo conjunto con todas las fuerzas políticas y progresistas para «aunar, sumar y construir» un «polo fuerte de izquierda» para esos comicios.

De esta forma, ha comentado que se están dando diálogos con compañeros de otras fuerzas políticas, sin «ninguna preferencia especial» y de «forma natural», para lograr coaliciones amplias, como la alcanzada en Navarra, de la que IU está «orgullosa».