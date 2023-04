Okupación, delincuencia y una sospechosa licencia de discoteca. Los testimonios de vecinos de Alcalá Henares dibujan un panorama de barrios amenazados por los delincuentes. Se quejan de la dejadez del alcalde, al que acusan de no actuar porque, según afirman, no acepta reunirse con ellos ni responde a las propuestas que le hacen

CGT, el sindicato de funcionarios del ayuntamiento, se manifiesta para que les reciba el alcalde. Los funcionarios se manifiestan contra el alcalde que no les recibe y no renegocia desde el acuerdo al que llegaron en 2012 con el gobierno del PP.

Paseamos por el barrio Puerta de Madrid, un barrio abandonado por el PSOE y con cientos de pisos okupados y tomado por la delincuencia y la peligrosidad: «El alcalde dice que no tiene que preocuparse de ciertos barrios porque le van a votar igualmente» como está le da votos al alcalde y así lo ha afirmado en varias ocasiones», declara Judtih Piquet, candidata del PP, que se pasea por este barrio abandonado del distrito donde ella misma reside.

«El alcalde nos tiene olvidados en un barrio tan peligroso como éste no tenemos ni luz por las noches» nos cuenta un vecino mientras otro hace un trompo y estrella su coche contra una valla para amedrentar a nuestros cámaras». «Aquí hace falta más policía , más seguridad para evitar lo que sucede aquí a las 7 de la mañana». «Ni nos molestan ni molestamos. LLevo viviendo aquí más de 23 años y de aquí no me saca nadie. Ya puede venir el piquete de la Guardia Civil que de aquí me tienen que sacar en saquillos, dice una vecina okupa.

La discoteca de la discordia

«El alcalde atendió a los vecinos de su barrio para , de acuerdo con las ordenanzas, cerrar una discoteca que le molestaba a él y a sus vecinos .

No parece que otros vecinos tengan la misma suerte con la discoteca El Gallo», afirma la candidata del PP a la Alcaldía.

«Entran y salen chicas a horas intempestivas, viene la policía día sí día también y tenemos hasta un balazo». «Los vecinos quieren que el alcalde se empadrone en la zona, para que les aplique el mismo criterio que con otra discoteca del barrio donde el alcalde vive. Hemos tenido amenazas por hacer esta denuncia y no entendemos porqué les han dado la licencia tan rápido cuando aquí pasan muchos suceso sospechosos».