El candidato de Podemos Málaga: un argentino con expediente de expulsión por agredir a policías

El italoargentino Nico Sguiglia ha sido elegido candidato de Podemos a la alcaldía de Málaga para las próximas elecciones municipales de mayo de 2023. Se trata de un ciudadano con doble nacionalidad (italoargentina), al que le fue abierto un expediente de expulsión del país por presuntamente agredir a agentes de Policía y provocar «desórdenes públicos».

Sguiglia fue detenido en enero de 2002, cuando se manifestaba ante el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Málaga para impedir la repatriación de ocho inmigrantes marroquíes. Estos ocho inmigrantes fueron expulsados del país y al ahora candidato de Podemos en Málaga le quedaron pendientes dos causas penales por aquellos incidentes. La policía había remitió a los tribunales una denuncia contra Sguiglia por agredir a un agente mientras ellos retiraban a los manifestantes de la puerta del centro de internamiento.

La Subdelegación del Gobierno en Málaga acabó comunicando a Nicolás Sguiglia que no sería expulsado del país, pero le obligó a pagar una multa de 1.500 euros por una acusación de ‘desórdenes públicos’. El candidato podemita tenía entonces 25 años. «Por un lado estoy aliviado y por otro cabreado porque han tardado dos meses y medio en darme la razón al no expulsarme», señaló entonces Nico Sguiglia, que afirmó que no iba a pagar la sanción impuesta porque era inocente y por su «falta de liquidez».

Pero eso no es todo. Ni mucho menos. En abril de 2006 Nico Sguiglia y un grupo de personas entraron disfrazados a un supermercado de Sevilla con el objetivo de protestar por el despido de una trabajadora. Sin embargo, entre protesta y protesta, se apropiaron de tres carros con alimentos, por lo que la Fiscalía pidió dos años de prisión para Sguiglia por el delito de robo con intimidación. Fue absuelto en el juicio celebrado en abril 2009.

Candidato

Sguiglia, tras obtener el 92% de los votos de la militancia de Podemos Málaga, se coloca como el número uno de la lista de la formación; mientras que la concejal Paqui Macías será la número dos de la candidatura.

Podemos concluye así el proceso de primarias internas para elegir a sus candidatos y candidatas de cara a las próximas elecciones municipales en la ciudad de Málaga. Los resultados de la votación, en la que han participado 450 militantes de la capital, han dado un amplio respaldo a Nico Sguiglia.

La lista que lo acompañará en los comicios de mayo de 2023 la completan Paqui Macías, actual concejala en el Ayuntamiento; Micaela Jiménez, experta en políticas feministas; el bombero Juan Ramón González Trigueros y la educadora social Toñi Rubio, según han informado desde el partido.

«Agradecemos el respaldo de la militancia y nos comprometemos a trabajar sin descanso por una Málaga más justa, verde e igualitaria», ha manifestado Sguiglia tras conocer los resultados. «Nuestra ciudad necesita un gobierno municipal volcado en los barrios y al servicio de todos y todas las malagueñas, y no sólo de unos pocos. Podemos es un actor clave para conseguirlo», ha asegurado.

Como anécdota, cabe recordar que fueron muchos los podemitas que cargaron contra Macarena Olona cuando Vox la propuso como candidata a la Junta de Andalucía. El motivo: que era de Alicante y, por tanto, desconocía la idiosincrasia y costumbres de Andalucía. Apenas seis meses después, Podemos ha anunciado que su candidato a la alcaldía de Málaga será el italoargentino Nico Sguiglia, detenido por presuntamente agredir a agentes de Policía, por «desórdenes públicos» y hasta por robar en un supermercado por intimidación, aunque en este último caso fue absuelto.