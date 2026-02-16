Una pelea multitudinaria entre los menas del centro La Purísima (Melilla) acaba en un incendio

Una pelea multitudinaria entre menas del centro de acogida La Purísima, en Melilla, terminó provocando un incendio en el módulo 4 en la noche del pasado sábado 14 de febrero, sobre las 23:30 de la noche. El fuego elevó el riesgo dentro del recinto y obligó a una intervención de emergencia para sofocar las llamas y recuperar el control de la situación. Cabe recordar que hace apenas unas semanas Vox exigía el cierre de este centro de menas.

Según el parte de incidencia elaborado por el servicio de seguridad, el turno nocturno se estaba cubriendo con una dotación reducida de tres vigilantes. En los turnos de mañana y tarde trabajan cuatro, aunque uno de ellos actúa como refuerzo temporal, y deben mantenerse dos puestos fijos de forma permanente, lo que deja a un solo profesional para supervisar el resto de instalaciones.

Los trabajadores advierten de que esa organización limita su capacidad operativa, especialmente cuando se producen alteraciones del orden o conflictos entre los menores, que en ocasiones «les superan ampliamente en número». En el escrito añaden que el servicio se presta sin material antidisturbios ni medios de protección adecuados, pese a tratarse, sostienen, de un entorno con «riesgo real de agresión» al personal.

La pelea registrada esa noche, adelantada por El Faro de Melilla, desembocó en el incendio del módulo 4, lo que generó un riesgo grave tanto para los vigilantes como para los residentes menores de edad. La actuación conjunta de la Guardia Civil y del Servicio de Bomberos permitió controlar el fuego y estabilizar el episodio, sin que el documento haga referencia a víctimas.

Tras lo ocurrido, los vigilantes reclaman a la autoridad competente y a la empresa de seguridad medidas urgentes para reforzar la plantilla, dotar al personal de medios de protección, evaluar los riesgos laborales reales del centro y adaptar recursos a la situación existente. Consideran que la falta de efectivos y de material compromete la seguridad del servicio y la integridad física de los trabajadores.

Por su parte, la Confederación General del Trabajo (CGT) difundió un comunicado en el que califica lo sucedido como «nuevo episodio con riesgo para menores y personas trabajadoras de La Purísima» y sostiene que el incendio se produce en un contexto de abandono y desinterés por parte de la Ciudad Autónoma. El sindicato apunta además que colchones y materiales textiles del centro no son ignífugos.

CGT recuerda que el 20 de noviembre remitió un escrito a Tragsatec, concesionaria de la gestión del centro, advirtiendo de carencias y riesgos en las instalaciones, entre ellos el bloqueo de puertas de emergencia y una situación «insostenible» en seguridad y salud laboral. Según la organización, la empresa respondió a finales de enero señalando la necesidad de una reforma integral y atribuyendo esa competencia a la Ciudad Autónoma de Melilla como responsable de las instalaciones.

En su comunicado, el sindicato subraya que, en esta ocasión y «por fortuna», no se han producido víctimas mortales. También ha convocado una asamblea de trabajadores para valorar posibles acciones ante lo que consideran una situación prolongada de riesgo en La Purísima.