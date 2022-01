El Partido Comunista de Andalucía (PCA) en Córdoba ha llamado a secundar el «rezo laico» organizado por la plataforma ‘Nosotras Decidimos’ que tendrá lugar este viernes frente al Ayuntamiento de la capital cordobesa en defensa de «todas las ciudadanas» y de la Ley del Aborto.

La protesta surge a raíz de una campaña publicitaria en marquesinas que simula un paquete de tabaco y en el que se lee un mensaje que anima a rezar frente a clínicas abortistas: «Rezar ante una clínica abortista está genial. En España se practican cada año más de 99.000 abortos. El delito de los que rezan frente a los abortorios es querer salvar alguna de estas vidas. Este mensaje podría ser cancelado por la inminente Ley del Aborto».

El pasado lunes, el alcalde de Córdoba, José María Bellido (PP), aclaró que la campaña contra el aborto cumple la ordenanza sobre publicidad: «Aquí lo único que hay claro son unas normas que hay que respetar, que es la ordenanza de publicidad exterior que rige en el Ayuntamiento, y esa campaña no la incumple en ningún sentido. No hay que alentar polémicas donde no existen, habrá a quien le guste y a quien no, pero en España no se puede coartar la libertad de expresión».

Bellido señalaba que la citada campaña, «más allá de las formas, va dirigida contra una ley que está recientemente aprobada y evidentemente es legítimo manifestar opiniones democráticas. Buscar más allá no tiene sentido porque los espacios publicitarios están a disposición de quien quiera. Igual que hoy hay una campaña en ese sentido, si el día de mañana llega una campaña publicitaria en el sentido absolutamente contrario, evidentemente también tendría abiertas las puertas de la publicidad», defendió el alcalde popular.

Rezo laico

Según ha informado el PCA en una nota, con esta acción ante la sede del Consistorio cordobés también se pretende recordar a Bellido que «el derecho a decidir» respecto al aborto es de las mujeres, «ya que por lo visto se le ha olvidado que representa a toda la ciudadanía» y que las mujeres son «la mitad de ella».

La plataforma feminista ‘Nosotras Decidimos’, a la que pertenece el PCA de Córdoba, ha animado a participar este viernes a las 11:30 horas en este «rezo laico para protestar por la campaña de publicidad que se exhibe en marquesinas» de la empresa municipal Autobuses de Córdoba (Aucorsa), con el «mutis» de Aucorsa, y tras «la negativa del propio alcalde a retirarla, amparándose en que no incumple la normativa, a pesar de que desde varios colectivos de la ciudad le han pedido también su retirada».

A este respecto, desde el PCA se ha señalado que, «a las mujeres, además de suponerles un esfuerzo extra alcanzar sus derechos legítimos, se les sigue cuestionando cuando quieren ejercerlos», en este caso mediante «los rezos organizados frente a clínicas abortistas que llevan a cabo asociaciones subvencionadas por las derechas, con dinero público, desde la Junta de Andalucía».

En palabras de la responsable local del Área Feminista del PCA, Sacri Pozo, «lo que esconden estas asociaciones, en realidad, es un acoso y hasta amedrentamiento de las mujeres que visitan estas clínicas y que, en unos momentos de máxima vulnerabilidad, tienen que soportar gritos, insultos y hasta que algunas de las personas que se concentran a las puertas les den muñecos que simulan fetos».

A este respecto, Sacri Pozo se ha preguntado «¿qué pasaría si a las puertas de los colegios electorales se concentraran colectivos para rezar?, ¿y si se concentraran a las puertas de los centros educativos para impedir la educación?, ¿no actuaría la Ley?».