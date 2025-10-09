El Parlamento de Andalucía acuerda exigir el cese de la ministra de Igualdad tras el caso de las pulseras

El Parlamento de Andalucía ha aprobado este jueves una proposición no de ley que exige el cese inmediato de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, por su responsabilidad en el escándalo desvelado por OKDIARIO sobre los fallos del sistema de control de agresores Cometa. La iniciativa, presentada por el PP-A y apoyada parcialmente por Vox, incluye una reprobación directa a la ministra tras los errores detectados en las pulseras antimaltrato.

El texto aprobado consta de una docena de puntos agrupados en cuatro bloques que han salido adelante gracias a la mayoría absoluta del PP-A. Vox ha respaldado varios de ellos, mientras que PSOE-A, Por Andalucía y Adelante Andalucía han votado en contra o se han abstenido. La Cámara exige también una auditoría externa, independiente y transparente sobre el contrato, funcionamiento y fiabilidad del sistema Cometa, con el fin de detectar vulnerabilidades y garantizar la protección efectiva de las víctimas.

El sistema de control de maltratadores ha quedado en entredicho tras conocerse fallos que podrían haber comprometido la seguridad de mujeres protegidas por medidas judiciales. Andalucía concentra actualmente el 36% de los dispositivos de seguimiento activos en España, con más de 1.700 pulseras en funcionamiento.

Además, la iniciativa insta al Gobierno de Pedro Sánchez a garantizar la publicación inmediata y detallada de todos los fallos del sistema con incidencia directa en Andalucía, así como a asegurar dispositivos telemáticos «seguros, fiables, garantistas y realmente útiles» que ofrezcan información veraz y permitan a las víctimas recuperar la confianza en el sistema de protección, especialmente en zonas rurales.

El Parlamento andaluz ha exigido también la publicación de los datos sobre los beneficiados por la Ley del solo sí es sí, incluidos los condenados por delitos sexuales que hayan sido excarcelados o hayan visto reducidas sus penas, así como la actualización periódica de esta información para evitar la revictimización de mujeres y menores.

En un apartado específico, la Cámara ha expresado su «repulsa» a las conductas «machistas y deshumanizantes» atribuidas a ex cargos del PSOE implicados en casos vinculados a la explotación sexual, como el caso Koldo. Se condena expresamente el uso de dinero público para fines personales y se exige ejemplaridad a quienes ocupan cargos públicos.

Durante el debate, la diputada del PP-A Maribel Lozano ha defendido la iniciativa denunciando que el Gobierno de Pedro Sánchez «ha convertido las políticas de igualdad en un laboratorio ideológico». Criticó la falta de medidas reales y el uso propagandístico de la igualdad, acusando al PSOE de predicar el feminismo mientras protege comportamientos que «degradan a la mujer». Lozano señaló que la prioridad debe ser la seguridad de las víctimas y no los gestos simbólicos ni los discursos vacíos.

Desde el PSOE-A, Olga Manzano acusó al PP-A de «hipocresía y cinismo», y sostuvo que el partido «no puede dar lecciones» en materia de igualdad. Desde Vox, Montserrat Cervantes lamentó que el PP no vaya más allá y calificó el sistema actual como «el Gobierno de la desprotección», denunciando los efectos de la ley del «solo sí es sí».