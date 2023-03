El padre de Marta del Castillo busca a su hija en un pozo cercano a La Majaloba: «Hay muchos indicios»

El padre de Marta del Castillo, la joven de 17 años asesinada en Sevilla y cuyo cuerpo sigue en paradero desconocido 14 años después del crimen, ha anunciado este viernes que busca el cadáver de su hija en un pozo ubicado en una finca cercana a La Majaloba, a unos 10 kilómetros de Sevilla capital y a poco más de 500 metros del río Guadalquivir, un escenario hacia el que apuntan «muchos indicios», según ha sostenido.

En un mensaje publicado este viernes en sus redes sociales, Antonio del Castillo ha criticado la labor de la Policía Nacional. Según el padre de Marta, los agentes le prometieron «hace más de seis meses» que peinarían la zona «con discreción», pero no ha sido así. «La palabra dada vale lo que vale», ha lamentado, para añadir posteriormente que será él quien proceda a buscarla: «Ya me encargo yo. El sitio no se mira porque sí, muchos indicios».

El familiar, que no ceja en su empeño de dar un descanso digno a la menor, señaló a la Policía el lugar a mediados del año pasado. «Palabras de Miguel Carcaño. Había algo circular de hormigón en la zanja. Algo que nunca había dicho antes», ha recalcado.

Antonio del Castillo ha publicado la imagen del pozo en sus redes sociales y ha recibido el apoyo y el calor de numerosos usuarios que han ofrecido su ayuda para dar con los restos de Marta. «Muchas gracias a todas esas personas ofrecidas para cavar. Después de 14 años los laterales de la zanja han dado de sí y hay más de dos metros de tierra», ha detallado. Según sus estimaciones, una máquina adecuada tardaría una hora en llegar al terreno que estuvo expuesto en 2009, año del crimen.

Hace más de 6 meses, me prometieron que sería el CNP quien mirara esto con discreción a día de hoy la palabra dada vale lo que vale. Ya me encargo yo.

El sitio no se mira porque si, muchos indicios. pic.twitter.com/K5d8bgmEfz — Antonio del Castillo (@kastillo62) March 10, 2023

La boca del pozo, en mitad de un páramo agrícola, está semitapada con unas maderas y a los pies del mismo asoma una pequeña cavidad en el terreno. La perforación se encuentra camino a la finca de La Majaloba, en el término municipal de La Rinconada, donde la Policía ya buscó sin éxito el cadáver años atrás.

Carpetazo a la búsqueda

Cabe recordar que el pasado mes de noviembre la Audiencia de Sevilla resolvió archivar la pieza separada para la búsqueda del cadáver de Marta del Castillo al haberse superado el plazo de investigación determinado por la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Los padres de la joven habían solicitado el análisis de los móviles de varios de los implicados en el caso a fin de conocer sus movimientos en la noche del asesinato.

El pasado 24 de enero, aniversario del crimen, el abuelo de Marta del Castillo afirmaba en una concentración en su memoria que «los cinco implicados saben dónde está el cuerpo», en alusión Miguel Carcaño, condenado a 21 años y tres meses de prisión; su hermano, Francisco Javier Delgado; la novia de éste, María García Mendaro; y los amigos de Carcaño Samuel Benítez y Francisco Javier García, alias El Cuco.

En estos 14 años, Carcaño ha dado hasta siete versiones distintas de los hechos, la última inculpando a su hermano. «Ya terminó el tiempo de mentir», afirmó en una carta dirigida a los padres de Marta.