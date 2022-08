Antonio del Castillo: «La Justicia quiere que acabe esto ya y dejemos de dar por culo»

Antonio del Castillo, padre de la desaparecida Marta, cree que la Justicia ya está «cansada» de buscar el cuerpo de su hija y esclarecer los hechos del crimen. Cuenta a OKDIARIO Andalucía que «puede ser» que los tribunales estén hartos porque «llevamos dando por culo casi catorce años». «Lo que quieren es que se acabe esto ya y que dejemos de dar por culo», asegura un irritado Antonio que, sin embargo, seguirá investigando por su cuenta hasta el final para esclarecer lo que, a sus ojos, a la Justicia le ha aburrido.

«Que yo sepa no hay avances. Yo sé que el juez dijo a todo que sí (triangular los teléfonos). Y de buenas a primeras el juez se opuso a entregar los pines de los teléfonos de quienes están en la calle. Así que sólo accedieron al de Miguel Carcaño, que además se ofreció él, y al de mi hija. O sea, han puesto trabas al perito que está trabajando para esclarecer un asesinato y encontrar el cuerpo. ¿Por qué motivo? Pues no lo sé. ¿Puede ser que la Justicia esté cansada de este caso porque llevamos dando por culo casi catorce años? ¿Es posible? Porque a mí ya alguno me ha dicho algo sobre esto. Que lo que quieren es que se acabe esto ya y que dejemos de dar por culo. De las Administraciones me lo han dicho. Para mí, está claro, claro clarísimo, no te puedo decir de dónde me ha llegado la información, pero me ha llegado que esa es la opinión de las Administraciones», asegura tajante Antonio del Castillo.

«No vivo para encontrar a Marta porque yo tengo dos hijas más, y tengo dos nietas. Ya no es que me levante para eso. Porque si no, ya habría perdido las esperanzas. Yo me despierto para encontrar a mi hija, pero también tengo una familia. Tengo nietas, tengo hijas, y tengo que seguir preocupándome por ellas. Lo que no puede ser es que mis otras dos hijas me puedan echar en cara algún día que pasó esto y las dejé de lado. Para mí todas mis hijas, son iguales. Yo habría hecho lo mismo por Marta, por Lorena, por Mónica… Y no vamos a olvidar ni a una ni a otra. Por tanto, tenemos que repartirnos el día a día. Tenemos que seguir con la familia. Pero eso no va a hacer que nos olvidemos de Marta. Por mucho tiempo que pase. Es una lucha que tenemos más. Es una carga que he sobrellevado como cualquier padre», lamenta Antonio del Castillo.

Avances en la Justicia

Gracias a la incansable lucha de Antonio del Castillo tras la desaparición de Marta se ha conseguido sacar adelante la prisión permanente revisable así como el hecho de que se tenga que buscar a un menor desaparecido desde el minuto uno. «¿Crees que si sucediera un caso como el de Marta ahora se avanzaría algo más?», preguntamos a Antonio. «Yo creo que en un caso igual que el de Marta, lo primero habría que coger al policía que me atendió a mí, que cogió la denuncia y no la pasó inmediatamente, pues habría que expedientarlo como mínimo. Porque los protocolos están para seguirlos. Sería duro que habiendo cambiado la Ley volviera a pasar».

«¿Tú sabes lo duro que es que un ‘nota’ te haya matado a la hija y verlo a los siete u ocho años?»

Sobre la prisión permanente revisable, «pues no va a evitar que un asesino mate a una chiquilla… Eso no va a evitarlo. Pero la familia no va a tenerlo en la calle a los siete años. ¿Tú sabes lo duro que es que un nota te haya matado a la hija y verlo a los siete u ocho años? Porque eso es así. Empiezan con los permisos y cuando te das cuenta están en la calle. Entonces, ¿qué valor tiene para el Estado la vida de una persona? Yo siempre he estado a favor de la cadena perpetua», explica.

«Ahora saben que a los ocho o diez años van a estar en la calle. Y van a poder continuar su vida. Y si es menor, para colmo, sale sin antecedentes y encima con el paro, ¿eh? Que yo para tener paro tengo que estar mínimo un año trabajando, y me dan tres o cuatro meses. No me dan más. Pues imagina, salen con todos sus derechos, con el expediente limpio, y aquí no ha pasado nada. Y sin embargo ha roto una familia, que no son sólo los padres. Son todos. No es que lo hayamos conseguido nosotros, lo ha conseguido la sociedad», concluye Antonio del Castillo.