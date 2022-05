Sólo ha hecho falta que El Cuco y su madre reconozcan haber mentido en el juicio por la muerte de Marta del Castillo para entender que llevarlos a ambos al banquillo acusados de falso testimonio sólo era una excusa para perseguir un fin mayor: conseguir que el nombre de Francisco Javier Delgado se mencione por primera vez en un tribunal como responsable de la muerte de Marta, algo que debería haber hecho Miguel si le hubieran permitido declarar. Un nuevo varapalo para una familia convencida de que se absolvió al responsable de la muerte de su hija, un convencimiento que se basa en evidencias como el vídeo borroso que se grabó la noche de la muerte de Marta en la casa de la ex mujer del hermano de Carcaño.

En Sevilla, entre las ocho y las nueve de la noche del 24 de enero de 2009, los protagonistas del caso Marta del Castillo se encontraban en diferentes partes de Sevilla. Marta y Miguel Carcaño estaban juntos en la casa de éste en la calle León XIII, Javier García alias El Cuco estaba de botellón con amigos, o no, si estos tampoco dijeron la verdad en su momento. Samuel Benítez estaba en compañía de varias personas en Montequinto, a varios kilómetros de la casa de Carcaño; el hermano de Miguel Carcaño estaba en casa de su ex mujer, viendo una película con su hija. Aseguró llegar a esa casa a las nueve de la noche y no irse de allí hasta las once.

Lo anterior explica por qué sólo Carcaño pudo llegar a juicio acusado de asesinato, ya que, además de su confesión inicial, en la que él y sólo él mató a Marta, todas las evidencias científicas lo colocan en esa casa a esa hora. El resto y sus coartadas sólo pudieron ser acusados de encubrimiento. Si es así, ¿de dónde sale la idea de la familia de Marta de que el hermano de Carcaño estuvo con ellos? Es imposible que solamente sea por lo dicho por Carcaño, quien asegura al fin que su hermano mató a Marta de un golpe cuando ella trató de mediar en una violenta discusión por dinero. Miguel Carcaño ha mentido tanto que su sola palabra no vale ya nada. Pero Antonio del Castillo se apoya en otra evidencia para sustentar sus sospechas: la imagen que encabeza este artículo.

Demasiado borrosa

Esa imagen pertenece a un vídeo grabado el 24 de enero de 2009 a las 20:57 minutos de la noche. Se trata de una de las cámaras de vigilancia que se encuentra en la casa en la que vive la exmujer del hermano de Carcaño y su hija. Se da la circunstancia de que esa casa está a escasos metros de la casa en la que aún hoy vive la familia de Marta del Castillo. Esa primera imagen es la que refuerza la coartada de Delgado por ser coincidente en el horario que él esgrimió en el juicio en el que fue absuelto. Sin embargo, Antonio del Castillo siempre sospechó de otra imagen, la de otra cámara que graba a un varón a las 9 de la noche y 21 minutos. Pero más allá del convencimiento de Antonio nada más demuestra en esas imágenes que quien en ellas aparece sea el hermano de Delgado. Las imágenes son de tan mala calidad que ni siquiera llegaron al sumario del caso, ya que la Policía entendió que eran en sí mismas un callejón sin salida, pero la idea de que Delgado puso salir de la casa de su exmujer para acudir a León XIII, donde estaban su hermano Miguel y Marta del Castillo, nunca ha abandonado desde entonces la mente de la familia de la joven desaparecida.

Esa idea la afianzó Carcaño acusando a su hermano en su última versión, además de testigos ahora olvidados como el taxista que aseguró haber llevado a Delgado a su casa aquella noche, algo incompatible con esta versión si usó el coche de su ex, como se aseguraba entonces. Todo eso junto y más colocó en el imaginario popular y en el de la familia la idea de que Delgado se había librado de castigo alguno de manera injusta. No se volvió a hablar de Samuel Benítez, ni tampoco de María García, novia de Delgado, también juzgada y absuelta, pero sí de que esa “tercera persona” en el crimen de Marta que aparece en la sentencia podía ser, según la familia de Marta, la misma que aparece en el vídeo borroso de la casa donde estaba el hermano de Carcaño.