Los onubenses acallan a Espadas recordando sus cargos en la Junta cuando el PSOE amplió regadíos en Doñana.

Un nuevo ataque del secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, a la Junta de Andalucía de Juanma Moreno con motivo de la ley de regadíos ha acabado, otra vez, volviéndose en su contra. La Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado de Huelva ha recordado al socialista que tanto él como su partido fueron «responsables» directos de la ampliación de regadíos en el entorno de Doñana llevada a cabo hace dos décadas.

El portavoz de la plataforma onubense, Julio Díaz, aprovechando un comentario de Espadas en el que aludía de forma torticera a unas palabras del consejero de Sostenibilidad, Ramón Fernández-Pacheco, ha publicado en sus redes sociales una serie de folletos de la Diputación de Huelva de hace 20 años en los que, bajo el logo de la Consejería de Agricultura y Pesca, donde el líder del PSOE-A acumula una dilatada experiencia política, se anuncian ampliaciones en los regadíos de Doñana.

«Una tercera parte de la superficie de Huelva, excluida la Sierra, resulta potencialmente transformable en regadío, lo que representaría 235.000 hectáreas. La superficie regada en la provincia puede incrementarse en unas 80.000 hectáreas en los próximos 20 años hasta alcanzar las 120.000. Dada la interconexión entre los diferentes sistemas de explotación de los recursos es factible el trasvase de estos dentro de su cuenca, con el consiguiente incremento de superficie transformable en riego. Si se lleva a cabo la regulación proyectada, la disponibilidad de recursos hídricos no va a suponer una traba para la transformación de una gran cantidad de tierras en regadío», señalaba el documento.

El díptico anunciaba también la «puesta en regadío de 20.000 hectáreas en la provincia de Huelva, en el Andévalo y el Condado». El agua saldría de las presas de la Alcolea y el Canal de Trigueros, la Coronada, Pedro Arco y Corunjoso, detallaba.

Asimismo, y bajo el encabezado Evaluación de la potencialidad para el riego en la provincia de Huelva, el mismo folleto menciona la «implantación de nuevos cultivos» y la «transformación de nuevas superficies» para ajustarse a una nueva realidad: la «creciente demanda de agricultores que desean pasar a cultivos de regadío».

Aquellos nuevos agricultores fueron, precisamente, impulsados por la Junta de Andalucía de Manuel Chaves, que repartió ayudas para la construcción de invernaderos y la compra de maquinaria con la que bombear agua subterránea para el riego, todo ello subvencionado por el Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola (FEOGA), según publica El Mundo.

Tal y como recuerda el portavoz de la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado de Huelva, Espadas ha ostentado múltiples responsabilidades medioambientales dentro de la Junta de Andalucía. El socialista ha sido sucesivamente jefe de gabinete de la Agencia de Medio Ambiente (1990-94), consejero de Medio Ambiente (1994-96), consejero de Educación y Ciencia (1996-97), secretario general de Planificación de la Empresa de Gestión Medioambiental Egmasa (1997-00), director general de Prevención y Calidad Ambiental (2000-04) y viceconsejero de Medio Ambiente (2004-08). Casi nada.

No hay ampliación de regadíos, la hubo cuando tu gobernabas. La prometisteis y estimulasteis con Fondos Europeos, generando agricultores a los que ahora insultáis con soberbia en vez de pedirles perdón con humildad. También prometisteis infraestructuras que por ideología negáis🧵 https://t.co/fBPs8DlGHD pic.twitter.com/aHiI58SsLM — Julio Díaz (@JulioDiazpol) August 22, 2023

Díaz ha sido claro: «No hay ampliación de regadíos, la hubo cuando tú gobernabas. La prometisteis y estimulasteis con fondos europeos, generando agricultores a los que ahora insultáis con soberbia en vez de pedirles perdón con humildad. También prometisteis infraestructuras que por ideología negáis».

Cabe recalcar que el pasado 23J el PP logró la victoria en cuatro de los cinco municipios afectados por el proyecto de ley de regadíos del entorno de Doñana, duplicando el apoyo con respecto a las últimas elecciones generales de 2019. Los populares ganaron en Almonte, Moguer, Lucena del Puerto y Rociana del Condado. Sólo Bonares votó más al PSOE, aunque el PP mejoró notablemente sus resultados.

El proyecto de ley de regadíos

El líder del PP andaluz y presidente de la Junta, Juanma Moreno, explicó el proyecto de ley y derrumbó la polémica en torno a Doñana en una reciente entrevista con OKDIARIO: «Teníamos un problema heredado del Gobierno socialista y hemos intentado buscar una solución equilibrada entre la sostenibilidad medioambiental y el desarrollo económico. Nadie puede creer que modificar la ordenación de un territorio de 700 hectáreas que no está dentro del parque natural ni del parque nacional implique la destrucción de un parque que tiene 122.000 hectáreas. No se puede engañar al ciudadano que vive allí. Estamos hablando de un problema que ellos conocen, a 30-35 kilómetros del parque, donde prohibimos las perforaciones de agua subterránea, donde hacemos un trasvase de agua de Tinto-Odiel-Piedras que tenía que haber hecho el Estado desde 2018 y que no solamente sirve para ese riego, sino para llenar también los acuíferos».

Moreno recalcaba que a este problema «enconado» se le ha buscado una solución a través de un proyecto de ley «abierto» a las propuestas de todos los grupos parlamentarios: «El proyecto sigue adelante y estoy abierto a sugerencias o propuestas para mejorar el proyecto. No me cierro en banda. Mi equipo ha buscado técnicamente una solución, pero puede haber otro equipo que tenga una visión más complementaria y estoy dispuesto a escucharla, a recibirla e incluso, si es positiva, a incorporarla al proyecto de ley. Pero la gente ha de saber que la sostenibilidad medioambiental tiene que venir aparejada también de sostenibilidad económica y sostenibilidad social. Esa triada es la que quieren la mayoría de los ciudadanos y es la que nosotros aplicamos en Andalucía. Por supuesto vamos a proteger y a blindar Doñana, pero tenemos que acompañarla de sostenibilidad económica y social».

«El señor Sánchez empezó a hablar de Doñana en todos los mítines, ya fueran en Zaragoza o en La Coruña. Pensó que iba a movilizar votos y que había encontrado por fin un elemento de distorsión y de desgaste del Gobierno andaluz. Pero lo que ha pasado es que por primera vez en Huelva gobernamos la Diputación con mayoría absoluta, que estaba en manos del PSOE desde 1979. Gobernamos Huelva capital y en Andalucía hemos sacado el mejor resultado de la historia. Han faltado a la verdad y cuando se han dado cuenta de que la mentira no cuela, han retrocedido. De buenas a primeras el señor Sánchez dejó de hablar de Doñana. En el debate con Feijóo no habló de Doñana. Porque el PSOE sabe que ha fracasado en esa estrategia de la mentira», zanjaba Moreno en declaraciones a este periódico.