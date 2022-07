Olona exige desinflar la «mastodóntica» administración andaluza: «La Junta es la mayor empresa de España»

La portavoz del grupo parlamentario Vox en Andalucía, Macarena Olona, ha trasladado este jueves al candidato a la reelección como presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), la urgente necesidad de desinflar la «infinita» y «mastodóntica» administración paralela levantada por el PSOE-A durante sus casi cuatro décadas al frente del Gobierno andaluz.

«La Junta es la mayor empresa de España», ha denunciado Olona en el transcurso de su intervención en la segunda sesión del debate de investidura al que se somete Moreno en el Parlamento andaluz.

«Candidato, España no está para sonreír pero Andalucía es nuestra responsabilidad. ¿Cómo vamos a proteger a los hogares andaluces? ¿Cuándo vamos a desplegar el inmenso escudo social que proteja Andalucía de la anoche oscura que está por llegar? ¿De dónde vamos a sacar el dinero para construir ese inmenso escudo social que proteja a nuestro pueblo?», ha cuestionado la portavoz parlamentaria de Vox al líder del PP-A-

«Es difícil ofrecer certezas y cambios reales cuando sabe que gran parte del problema de Andalucía es el peso que soportan las familias andaluzas, que mantienen una administración infinita y lo siguen consintiendo. La Junta es la mayor empresa de España. Ni una sola propuesta, ni una sola medida de las que ayer anunció durante su discurso de investidura hablaba de reducir la mastodóntica administración paralela que durante 40 años de gobiernos socialistas se ha levantado en Andalucía, pagando los andaluces, y que ustedes, durante la pasada legislatura, mantuvieron», ha criticado Olona.

La diputada, que ha comenzado su intervención felicitando públicamente a Moreno por su resultado en las pasadas elecciones andaluzas -«buen candidato, gran campaña, justo resultado, enhorabuena»-, ha mostrado sus discrepancias con el discurso que el líder del PP-A pronunció este miércoles en el Pleno del Parlamento. «¿Sabe qué es lo que más me preocupó del discurso que pronunció ayer y que le confieso me ha obligado a reescribir varias partes de mi discurso? No había urgencia en sus palabras, no escuché plazos concretos, cuando Andalucía no tiene un minuto que perder», ha subrayado Olona.

Apoyo de Vox con condiciones

No obstante, la líder andaluza de Vox ha recalcado que su grupo tenderá la mano a la nueva Junta siempre y cuando trabajen en pro de las familias andaluzas: «Le anticipo que va a tener la ayuda de Vox para proteger a los andaluces y a la clase media y trabajadora que sufre cada día, a la España que madruga y a los nuevos parias de la tierra. Ahí estará siempre Vox a su lado, no le quepa la menor duda. E el momento, hoy, no mañana, de demostrarlo. Tiene la mayoría suficiente y no hay excusa para ponernos en marcha de inmediato».

Olona ha avanzado una «oposición leal con mano tendida, pero también vigilante, con mucha humildad, firme y sin complejos que se va a empeñar en que este Gobierno no sea rehén de sus titubeos, complejos o miedos». Un apoyo, ha insistido, que «no será un cheque en blanco a sus decisiones»: «Estaremos a su lado mientras usted se mantenga al lado de los andaluces, pero si les da la espalda, nos tendrá enfrente».

La portavoz parlamentaria de Vox ha urgido a Moreno a llevar «este mismo mes de julio» a la Cámara andaluza un «paquete urgente de medidas anticrisis que suponga el auténtico escudo social que alivie a miles de hogares andaluces para quienes esta inflación desbocada les impide llevar carne o fruta a sus mesas».

«Traiga ese escudo social que proteja a los andaluces de la noche oscura que se cierne sobre nosotros, y que será una dramática realidad económica el último trimestre del año», le ha pedido Olona a Moreno, garantizando que contará con «todo el apoyo de Vox para sacar adelante» ese conjunto de medidas.

Réplica de Moreno

Por su parte, Juanma Moreno ha reprochado Olona que le reclame estas medidas para hacer frente a la inflación cuando Vox rechazó los Presupuestos andaluces para 2022, junto a PSOE-A y Unidas Podemos Por Andalucía, en los que se contemplaba un importante paquete de actuaciones anticrisis.

Moreno ha señalado que es justo reconocer el papel «importante y destacado» que Vox tuvo en los tres primeros años de la anterior legislatura, apoyando iniciativas del Gobierno en el Parlamento, pero ya en los últimos meses cambió totalmente de «tercio» por «orden» de su dirección nacional y decidió «alinearse» con PSOE-A y con Unidas Pordemos por Andalucía para rechazar iniciativas del Ejecutivo de PP-A y Ciudadanos (Cs), la principal de ellas el Presupuesto de 2022.

Respecto al hecho de que Olona haya manifestado que Vox es la alternativa al «bipartidismo caduco», Moreno ha indicado que puede ser una «posición legítima», pero otros partidos lo han intentado antes y no lo consiguieron. «Se lo voy a poner francamente difícil que pueda sustituir al PP», ha remarcado Moreno.

El candidato ha querido dejar claro que va a intentar por todos los medios hablar con todos los partidos y de todo: «No voy a tener diálogo exclusivo con nadie, sino plural, sin prejuicios y sin vetos».

Moreno ha querido también trasladar sus felicitaciones a Olona al margen de las «discrepancias que tengamos y que tendremos». Primero, por «el tono correcto, constructivo y propositivo» de su intervención, y en segundo lugar porque Vox cuenta con «una importante representación como tercera fuerza política de la Cámara» tras los comicios del 19J, en los que logró 14 escaños.

Al respecto, el presidente de la Junta en funciones ha valorado la representatividad del nuevo Parlamento andaluz: «Ésta es una Cámara muy plural. Probablemente estamos en el Parlamento más plural y diverso de la historia de Andalucía. Nunca había habido tantos grupos políticos y nunca había habido tantas visiones ángulos y modelos de sociedad tan distintos. Y creo q eso es importante, la esencia de la democracia es la discrepancia».