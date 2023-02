Álvaro Ojeda estrena este viernes 17 de febrero en Sevilla (Fundación Cajasol, a las 20:00) una película documental sobre la bonita historia de la Hermandad de la Entrega de Guadalcacín (Jerez de la Frontera), que llegará al centro de Jerez tras recorrer casi 14 kilómetros campo a través, lo que supone un récord nacional y, por ende, un récord mundial.

«Es una película documental al estilo Informe Robinson que se me ocurrió en la pandemia, porque sabíamos que podía ocurrir que la Hermandad de la Entrega de Guadalcacín (Jerez de la Frontera) viniera al centro de Jerez con una historia muy bonita», explica Ojeda a OKDIARIO Andalucía. «Es una historia de superación humana, de fe… Es algo histórico que una cofradía atraviese el campo y vaya al centro de Jerez para convencer al obispo de que lo tienen que hacer siempre», continúa.

Es una película de una hora de duración, narrada por Carlos Herrera, que cuenta «las manos negras, las traiciones, la pandemia de por medio y, en definitiva, cómo se convence a 150 costaleros y al obispo de hacer este recorrido de récord». «Es una película que yo invito a que venga el viernes a las 20:00 a Cajasol a todo aquel que le gusten las cofradías», añade Ojeda.

«Uno de los atractivos de la película es escuchar la voz de Carlos Herrera sobre el himno del Liverpool (Nunca caminarás solo). Tanto a nivel sinfónico como a nivel normal. La película tiene muchas puntaditas», afirma Ojeda. Y, ¿por qué presentarlo en Sevilla? «Lo presento en Sevilla porque es una película que hay que enseñar a la gente de Sevilla. Además, mi pasado estaba en Sevilla, porque mi bisabuela era de Triana y mi bisabuelo de la Macarena y, si no se hubieran enamorado y no se hubieran ido a trabajar a Jerez, yo no lo hubiera contado como lo he contado. Por eso es algo sentimental que tengo ahí. Es estrenar algo de la Semana Santa aquí en Sevilla de alguien que tendría que haber sido de Sevilla pero que, por casualidades de la vida, se ha criado en Jerez», responde.

«Es para invitar a todas hermandades que tienen dudas de ir a campana porque están lejos a intentarlo. Van a salir de allí desando pedir ir a campana», concluye Álvaro Ojeda, que muestra su más ferviente ilusión por esta película documental.