Muere un niño de 14 años ahogado cuando se bañaba en el pantano de Cuevas del Almanzora

Un niño de 14 años ha fallecido ahogado este lunes al mediodía mientras se bañaba en el canal de remo del pantano de Cuevas del Almanzora, en la provincia de Almería. El menor, identificado como Chadi Krimi, fue sacado del agua por testigos que dieron la voz de alarma al comprobar que no respiraba. A pesar de los intentos de reanimación por parte de los servicios de emergencia, los sanitarios solo pudieron confirmar su muerte en el lugar del suceso.

El aviso se recibió a las 12:40 horas a través del 112, cuando dos personas alertaron de que un menor se encontraba inconsciente tras ser rescatado del canal de remo, situado en la carretera del pantano de Cuevas del Almanzora. Desde el centro de coordinación de emergencias se activó un dispositivo que incluyó a efectivos de la Guardia Civil, la Policía Local, Protección Civil y el Centro de Emergencias Sanitarias 061.

Según ha indicado Protección Civil, el menor se encontraba bañándose en el canal junto a otro joven que logró salir del agua sin necesidad de asistencia. Por el momento, no se ha confirmado si ambos accedieron a una zona no habilitada para el baño, aunque se sospecha que así pudo ser, ya que el canal de remo se encuentra junto a un complejo de deportes acuáticos que no está autorizado para el uso recreativo sin supervisión.

Los primeros en contactar con los servicios de emergencia fueron los trabajadores de estas instalaciones deportivas, quienes también prestaron los primeros auxilios al menor hasta la llegada de los servicios sanitarios. A pesar de la rapidez de la actuación, no se pudo hacer nada por salvar la vida del adolescente.

El Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora ha emitido un comunicado oficial lamentando profundamente «el trágico fallecimiento de nuestro joven vecino Chadi Krimi». El alcalde, Antonio Fernández Liria, ha expresado en nombre de toda la corporación municipal su «tristeza, condolencias y apoyo» a la familia del menor.

Como muestra de duelo, el Consistorio ha decretado tres días de luto oficial desde las 17:00 horas del 30 de junio hasta las 24:00 horas del miércoles 2 de julio. Durante este tiempo, las banderas ondearán a media asta. Además, se ha convocado un minuto de silencio en memoria del joven este martes 1 de julio a las 12:00 horas en la puerta del Ayuntamiento.