Moreno se propone un Gobierno en solitario sin Vox: «⁠El resultado nos da margen de maniobra»

Juanma Moreno Bonilla, a su llegada a la Junta Directiva Nacional del PP, tras ganar las elecciones, ha asegurado que con los 53 diputados que ha conseguido pretende gobernar en solitario los próximos cuatro años en Andalucía. «El resultado nos da margen de maniobra».

El presidente andaluz confirma lo que aseguró en OKDIARIO seis días antes de las elecciones autonómicas a Eduardo Inda, director de OKDIARIO, que si tenía una «victoria amplia» y «superaba el 40 %», iría directamente a la investidura sin negociar con Vox. Tras el escrutinio, el PP ha superado el 40 % del voto.

«No sería razonable ni sensato ni sería comprensible para esa mayoría de andaluces que ha optado claramente por el PP», ha señalado Juanma Moreno, quien ha precisado que no ha habido aún ningún contacto con Vox y que «tiempo hay» hasta el 11 de junio, cuando se constituirá el nuevo Parlamento andaluz. «Tenemos margen de maniobra y tiempo, de manera serena, para ir viendo cómo se van desarrollando los acontecimientos».

A la pregunta de si descarta una repetición electoral, ha manifestado que ese es el «último de los recursos», porque «los ciudadanos no lo quieren», supone «un coste económico relevante» y no garantiza tampoco que «cambie el resultado».

Respecto a si estaría dispuesto a aceptar el concepto de «prioridad nacional» si Vox lo plantea como una exigencia en las posibles negociaciones, Moreno ha señalado que la «prioridad» del PP de Andalucía es la «prioridad andaluza» y que esta comunidad «funcione».

Moreno ha detallado que el PP-A ha sacado 1.735.000 de votos, 150.000 más que en las elecciones de 2022, con casi 20 puntos más que el PSOE-A y casi 30 puntos más que Vox, y se ha quedado 21.000 votos de la mayoría absoluta (10.000 en la provincia de Jaén y 11.000 en la de Granada).

«No hay que ser ingenuos en el sentido de que una cosa es gobernar en solitario, un gobierno monocolor, y otra cosa distinta es no alcanzar acuerdos en la vía parlamentaria», ha recalcado.

«El cambio está más cerca»

El PP, que ha colgado una lona en su sede nacional de Madrid con el lema ‘El cambio está más cerca’, considera que se ha producido una «victoria rotunda» del PP y que las andaluzas evidencian que «pierde el sanchismo».

«Enhorabuena a Juanma Moreno por una victoria incontestable: la buena política tiene respaldo mayoritario en las urnas. Andalucía tendrá cuatro años más de prosperidad, oportunidades y buena gestión», aseguró anoche Feijóo, tras hablar con Moreno.

De la misma manera, el secretario general del PP, Miguel Tellado, afirmó que su partido ha «barrido» al PSOE en las andaluzas. «Estamos asistiendo al gran hundimiento del PSOE de Pedro Sánchez, que se ha llevado un batacazo definitivo. Hizo en Andalucía su mayor apuesta presentando a su número dos y se lleva su mayor derrota», enfatizó.