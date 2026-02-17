Moreno anuncia 1.780 millones para paliar daños menos de una semana después del tren de borrascas

Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, ha anunciado este martes el Plan Andalucía Actúa, un fondo inicial de 1.780 millones para reparar los daños del tren de borrascas y el río atmosférico que han golpeado a la comunidad en las últimas semanas. Carreteras, campo, agua y servicios públicos han concentrado las primeras medidas, con obras de emergencia que han arrancado ya.

El acto se ha celebrado en el Palacio de San Telmo tras la reunión del Comité de Evaluación de Daños. El presidente de la Junta ha defendido que ha sido «fundamental» la colaboración entre administraciones y ha reclamado que el Gobierno central se «ponga manos a la obra» en su ámbito competencial: «Aquí tenemos que ir todos a una, ante una catástrofe de esta naturaleza».

Moreno ha subrayado que el plan ha quedado «abierto» y que se han podido sumar nuevas partidas conforme se han seguido evaluando los daños «a lo largo de esta semana y las próximas». En ese marco, ha remarcado que hay ayudas directas para el campo, los autónomos y la pequeña y mediana empresa: «Dinero directo, no líneas de crédito, que, si es necesario, las habrá». Para dotar el paquete, ha explicado, la Junta ha llevado a cabo una «reorganización del presupuesto» de este año, detrayendo partidas de distintas consejerías para atender la emergencia.

Entre las grandes cifras, el plan contempla 988 millones para el sector agrícola, el más afectado por el temporal, de los que 700 millones serán ayudas directas para 33.000 explotaciones. También se han reservado 170 millones para arreglar caminos, vías pecuarias y regadíos, y otros 137 millones para infraestructuras de agua.

En carreteras, Moreno ha cifrado el destrozo en más de 535 millones, con especial impacto en provincias como Cádiz y Málaga. La Junta ya ha actuado en más de 1.000 kilómetros de vías tras casi 600 incidencias graves. En el desglose inicial del plan, la partida para arreglar carreteras ha sido de 550 millones.

Para autónomos y pymes, se han habilitado 35 millones con el objetivo de evitar pérdida de empleo. Los autónomos podrán solicitar ayudas de hasta 10.000 euros, a razón de 1.000 euros al mes durante 10 meses, de enero a noviembre, ambos incluidos. La pequeña y mediana empresa podrá acogerse a una ayuda directa de hasta 3.500 euros por trabajador, 350 euros por empleado al mes durante los próximos 10 meses, y los autónomos con empleados también podrán solicitar la ayuda por trabajadores.

El Plan reserva además 78 millones para reparaciones en colegios, con una estimación de daños en centros educativos de más de 60 millones «que probablemente se han podido incrementar» según se han calibrado los desperfectos. En centros sanitarios, el cálculo ha apuntado a unos 13 millones, especialmente en ambulatorios, centros de salud y algún hospital.

En apoyo a los ayuntamientos, se han previsto 50 millones para la recuperación de servicios públicos, redes de agua y otras necesidades. A ello se suman 4 millones de euros más en áreas de emergencia para mejorar el Infoca y la atención a los afectados.

Moreno ha asegurado que las obras de emergencia empiezan «desde ya» y ha pedido «paciencia y confianza» a los damnificados, insistiendo en que la Junta ha actuado «a contrarreloj». «Más rápido no se puede ir», ha dicho, al tiempo que ha defendido que «en menos de una semana» se han puesto «más de 1.700 millones de euros a disposición de los andaluces» para afrontar los daños.