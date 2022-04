El miedo en Ciudadanos (Cs), consciente de que se aproxima el fin de la formación naranja, ha llevado a su líder andaluz, el vicepresidente de la Junta de Andalucía Juan Marín, a echar un pulso público al presidente andaluz, Juanma Moreno, que no deja de insinuar que las elecciones autonómicas se celebrarán finalmente en junio. Por su parte, Marín insiste en calificar como «error» el adelanto de los comicios.

Este mismo viernes Juanma Moreno aseguraba que todavía no ha «decidido fecha electoral para Andalucía», pero, en cualquier caso, ha defendido que para que la comunidad autónoma disponga de presupuesto para 2023 desde enero de ese año, hay que «constituir el Gobierno en verano» de 2022. Es decir, adelantar las elecciones a este próximo mes de junio.

En este sentido y en declaraciones a los periodistas en Córdoba, donde asiste a los actos del Viernes de Dolores, Moreno ha asegurado que la decisión que tome sobre la fecha para la que convocará elecciones autonómicas depende de «una reflexión que tengo que hacer» y, para ello, tiene que «pensar qué es lo mejor para Andalucía y qué es lo mejor para los andaluces».

Marín lo califica de «error»

Desde Cs, sin embargo, insisten en calificar de «error» el más que posible adelanto electoral. «Bloqueo en el Parlamento no hay, y estamos en un momento de recuperación económica en Andalucía», ha señalado este viernes Juan Marín, que considera que «este no es el mejor momento para plantearse esa posibilidad (adelanto electoral)».

«El compromiso es que me lo adelanten y comuniquen lo antes posible, yo a día de hoy no tengo ningún conocimiento de esto. Lo repito: creo que no es el momento, el momento es en septiembre u octubre, cuando hayamos conseguido que muchísimas empresas y trabajadores andaluces tengan un alivio tras la crisis Covid, y nop paralizar la administración durante los próximos cuatro meses. Creo que sería un error».

Esta semana hemos comprobado que no hay bloqueo parlamentario. Estamos en plena recuperación. Por delante Semana Santa, primavera y verano para que el empleo siga creciendo. Agotar la legislatura siempre ha sido el objetivo de este gobierno del que forma parte @Cs_Andalucia. pic.twitter.com/jh5ZSt4lYV — Juan Marín (@JuanMarin_Cs) April 8, 2022

Encuestas

Los andaluces avalan la gestión de Juanma Moreno al frente de la Junta del cambio y el PP-A revalidaría el Gobierno andaluz, aunque en esta ocasión necesitaría de un disparado Vox para sumar mayoría absoluta en el Parlamento, según la estimación de voto del Barómetro Andaluz publicado por el Centro de Estudios Andaluces (Centra). Cs, ya lo saben, prácticamente desaparece.

Así, el PP-A ganaría las elecciones autonómicas con el 34% de los votos y una ventaja de 8,7 puntos sobre un PSOE-A que arrastra la sombra corrupción en la comunidad y un líder, Juan Espadas, que no termina de conectar con el votante socialista. El partido obtendría el 25,3% de los sufragios.

Por su parte, Vox se afianza como tercera fuerza política y duplicaría sus actuales once diputados hasta alcanzar 22, en detrimento de Ciudadanos (Cs), que coquetea con la irrelevancia. El actual socio de Gobierno del PP-A se hundiría hasta perder 19 de sus 21 diputados actuales y caería hasta situarse como quinta fuerza. Vox obtendría el 19% de los votos, 14,7 puntos más que Cs, que se quedaría con el 4,3% de los sufragios,