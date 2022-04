En Ciudadanos (Cs) son conscientes de que a medida que vayan celebrándose citas electorales, su representación pública irá mermando. Juan Marín, vicepresidente de la Junta de Andalucía y líder de la formación naranja en la comunidad, ha considerado este jueves que se debería agotar la legislatura, por lo que «no sería acertado» un adelanto electoral. «Yo, personalmente, si fuera el que tuviera que tomar esa decisión creo que esperaría a después del verano», ha insistido Marín, que ha recordado también que es el presidente andaluz, Juanma Moreno, quien tome esa decisión.

Así se ha pronunciado Marín en declaraciones a los periodistas en Málaga, al ser cuestionado por las manifestaciones del consejero de Transformación Económica, Rogelio Velasco, quien ha expresado este jueves su posición favorable, «una opinión mía personal, técnica, como economista», para el adelanto de las elecciones a junio porque «es recomendable tener un presupuesto propio y llamar a elecciones antes del periodo previsto» con la meta de poder atajar la inflación actual.

Por contra, Marín ha señalado que «deberíamos agotar la legislatura, estoy convencido de que esa ha sido la voluntad de este gobierno y es lo que deberíamos de hacer», al considerar que un adelanto «en este momento no sería acertado porque sería parar un momento de crecimiento económico y serían cuatro meses hasta junio» de campaña electoral, si se convocaran en el corto plazo, «y eso haría que no se pudiera conformar nuevo gobierno hasta septiembre como mínimo».

«Conformar un nuevo gobierno, convocar unas elecciones y después poner en marcha unos presupuestos; no es garantía en este momento de que eso pueda suceder, entre otras cuestiones porque no sabemos el resultado de las elecciones y ya estamos viendo lo que está ocurriendo en Castilla y León que dos meses después no hay ni siquiera gobierno», ha manifestado el vicepresidente andaluz.

Por eso, se ha mostrado a favor en este momento de «continuar con el trabajo, que es lo que estamos haciendo todos, estamos con despliegues importante de recursos de fondos europeos, con muchísimas actividades que están en marcha y algunas leyes como la de Economía Circular que decaería, igual que otras herramientas legislativas que hemos metido en el Parlamento».

Marín ha insistido en que «es una decisión que compete al presidente», apuntando que sí tiene «su compromiso de que en el momento en el que decida la fecha me lo haría llegar a mí en primer lugar, como no puede ser de otra forma, por la lealtad y el trabajo que hemos desarrollado en estos tres años y medio».