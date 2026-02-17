Los mayores de Andalucía se ahorran más de 5 millones en 2025 gracias a las bonificaciones de la Junta

Los mayores de Andalucía se ahorraron durante 2025 más de 5 millones de euros gracias a las bonificaciones vinculadas a la Tarjeta Andalucía Junta 65 (TAJ65). La tarjeta gratuita permitió descuentos directos en billetes de autobús, compras de productos ópticos, sesiones de orientación jurídica y el servicio de comedor de los Centros de Participación Activa (CPA), además de ventajas en ocio, cultura, salud y bienestar.

Durante 2025, más de 76.000 personas mayores solicitaron esta tarjeta, cuyos requisitos se limitan a tener 65 años cumplidos y residir en cualquier municipio andaluz. En la actualidad, hay más de 1,1 millones de titulares activos de la TAJ65, con dos modalidades según ingresos: Oro, para quienes están por debajo del 75% del IPREM (16% del total), y Verde, para quienes superan ese umbral (84%). Del conjunto de usuarios, el 57% son mujeres y el 43% hombres.

Uno de los principales descuentos es la bonificación del 50% en el transporte público por carretera entre municipios de Andalucía. En 2025, los titulares realizaron 1,3 millones de desplazamientos bonificados en autobús. Para aplicar estas rebajas, la Junta mantiene convenios con más de 50 empresas de transporte de viajeros que operan rutas regulares con origen y destino en la comunidad.

En el marco del Plan Visión 65, durante el año pasado se bonificaron 5.290 compras de productos ópticos en más de 400 establecimientos adheridos. El convenio con el Colegio Oficial de Ópticos-Optometristas de Andalucía contempla un 30% de descuento para titulares de la tarjeta y un 55% para quienes cuentan con la modalidad Oro.

La TAJ65 también facilitó más de un millar de sesiones gratuitas de orientación jurídica personalizada durante 2025, además de talleres grupales impartidos por profesionales del turno de oficio de los Colegios de Abogados de Andalucía. Entre los asuntos abordados figuran banca, impuestos, seguros, testamentos, reclamaciones a compañías de luz o telefonía, comunidades de propietarios y prevención de estafas y ciberdelitos. En total participaron 2.400 titulares en estas sesiones en los CPA.

En cuanto al comedor, la tarjeta posibilitó más de 407.000 comidas saludables bonificadas para titulares de la modalidad Oro, un 5% más que en 2024. Las comidas no bonificadas también tienen un precio máximo, equivalente al coste que abonan los socios y socias de los CPA, así como las personas con tarjeta en modalidad Verde.

Además de estas prestaciones, la TAJ65 incluye ventajas en establecimientos de salud y bienestar como centros audiológicos, clínicas dentales, fisioterapia, gimnasios u ortopedias, y en turismo, cultura y ocio, con descuentos en agencias de viaje, hoteles, balnearios, cines, espectáculos, monumentos, parques temáticos o actividades deportivas, entre otros comercios.