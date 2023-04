Más de la mitad de los andaluces cree que el feminismo provoca un «trato injusto» al hombre

El 51,2% de los andaluces considera que el movimiento feminista ha tenido como consecuencia que los hombres sean tratados de manera injusta, afirmación a la que se suma un 53,9% de los encuestados que creen que el feminismo no responde a las demandas actuales de las mujeres, según recoge el Barómetro Andaluz del Centro de Estudios Andaluces (Centra) publicado este lunes.

El 80,2% de los encuestados se declara en contra de la afirmación de que los hombres sean la principal causa de la desigualdad de las mujeres, al tiempo que un 65,3% señala a la sociedad en general como principal responsable de que se produzcan este tipo de desigualdades.

Un 27,8% de los andaluces sondeados por el Centro de Estudios Andaluces asegura que le produce tranquilidad el oír hablar de feminismo, mientras que un 26,3% reconoce sentir rechazo. Por su parte, un 28,6% se siente identificado con las reivindicaciones del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

Cuestionados por si existe o no una igualdad real entre hombres y mujeres, un 68,1% de los encuestados afirma que no, mientras que un 54,9% considera que es la sociedad a la que corresponde hacer más para mejorar la igualdad. De su lado, un 48,6% cree que las actuales políticas de igualdad de Andalucía no mejoran la situación de las mujeres andaluzas y un 75,7% se declara partidario de leyes que garanticen la igualdad, a lo que se suma que un 19,1% de los encuestados apuntan que el PP sería el partido que mejor puede solucionar los problemas de las mujeres, seguido muy de cerca por el PSOE, al que respaldan un 18,5% de los encuestados.

Además, un 54,9% de los participantes en el sondeo concluye que no existen condiciones de igualdad para hombres y mujeres, afirmación a la que se suma un 53,7% de encuestados que apuntan que es la mujer quien asume mayor sacrificio para alcanzar la conciliación, y un 38,7% se pronuncia a favor de la regulación legal de las cuotas obligatorias de hombres y mujeres en los consejos de administración.

Vox valora la encuesta

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, ha manifestado que el Barómetro del Centra arroja entre sus conclusiones la «falta de efecto» que el feminismo tiene para los andaluces a la hora de mejorar las condiciones de las mujeres.

En declaraciones a los periodistas, Gavira ha indicado que más allá del sondeo sobre intención de voto en las elecciones autonómicas, sería «muy interesante» que el Ejecutivo de Juanma Moreno también informase al conjunto de la ciudadanía de «lo que piensan los andaluces sobre el tema del feminismo, porque hay dos o tres preguntas en ese estudio sobre las que conviene que todos los ciudadanos conozcan el resultado».

En concreto, Gavira ha destacado que, en sus respuestas, los andaluces «hablan de la falta de efecto que tiene el feminismo en la mejora de las condiciones de vida de todas las mujeres andaluzas».