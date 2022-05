El vicepresidente de la Junta y el líder andaluz de Ciudadanos (Cs), Juan Marín, ha defendido este viernes la importancia de su partido en el lavado de cara que ha experimentado la región en los más de tres años de legislatura del Gobierno de coalición PP-Cs.

Marín ha destacado que «Andalucía es otra desde que Cs llegó al Gobierno» de la Junta y ha trasladado su deseo de que los andaluces reconozcan el próximo 19J «al menos parte del trabajo que hemos hecho» en el Ejecutivo autonómico que, a su juicio, «ha sido muy bueno».

El vicepresidente andaluz confía en que la extinción naranja que vaticinan las encuestas no sea tal y «poder seguir trabajando durante cuatro años más, si es posible con el PP». «Lo he dicho claramente, he ido de frente, porque creo que ha sido un trabajo durante estos tres años y medio que ha dado muy buenos resultados», ha manifestado en una visita al municipio malagueño de Ardales.

Marín aspira a «continuar la labor»

En este punto, Marín se ha referido a los datos turísticos y ha incidido en que «Andalucía ha recuperado en 2022 ya los datos de prepandemia, nos vamos a ir a 29,5 millones de viajeros, vamos a tener este verano en el periodo junio a septiembre más de 12 millones de viajeros en Andalucía», ha previsto.

«Eso es gracias a que se ha hecho un trabajo, que yo creo que, al final, está generando mucho empleo. Los datos de empleo son favorables, los datos de crecimientos son favorables y me gustaría intentar continuar con esa labor», ha agregado. No obstante, ha incidido en que «al final, deciden los andaluces y los ciudadanos siempre llevan razón, voten lo que voten».

Por otro lado, el vicepresidente de la Junta ha asegurado que afronta estos comicios con «mucha ilusión». «En política siempre hay que estar preparado para ir a las urnas, nunca se sabe cuándo te pueden convocar», ha concluido.