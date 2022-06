El candidato de Ciudadanos (Cs) a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Marín, consciente de la dificultad de que el partido naranja obtenga representación parlamentaria en las elecciones autonómicas del próximo 19 de junio, prepara ya la alfombra roja para un posible salida de la vida política: «Tengo vida fuera, hay proyectos y muchas ofertas».

Sobre una hipotética mayoría absoluta del PP de Juanma Moreno que derive en un gobierno monocolor, Marín ha recalcado que «gobernar en solitario no es sano» ya que «las manos libres terminan metiéndose en los cajones y en los bolsillos de los ciudadanos», aludiendo así a las palabras del popular durante la campaña electoral. Moreno ha dejado de mencionar a Cs como potencial socio para la próxima legislatura, convencido de que tendrá «las manos libres» para encarar el mandato en solitario.

Al respecto, el vicepresidente en funciones de la Junta ha asegurado este miércoles que de plantearse un gobierno de coalición PP-Vox tras el 19J, Moreno «no dudará en esa ecuación porque quiere ser presidente», ante lo que Marín se ha propuesto «impedir que tenga que tomar esa decisión, que le sentaría muy mal a Andalucía».

En una entrevista en la Cadena SER recogida por Europa Press, el líder andaluz de Cs ha añadido que esa posible alianza de los populares con Vox supondría «un paso atrás, una enorme regresión en la forma de hacer política» a partir de «la crispación» y «el lío». «Estamos metiendo dos gallos en el mismo corral» y «uno de los dos ha de sobrevivir para gobernar en España», ha advertido. Marín ha acusado también a la formación de Santiago Abascal de incurrir en «una falta de respeto» a los andaluces al considerar los comicios regionales como «un trampolín para el gobierno de España».

Ante la idea que deslizó Moreno de repetir elecciones, Marín ha sido contundente al afirmar que «eso no va a suceder», convencido de que si el popular «gana las elecciones tiene que buscar alianzas, las buscará y las encontrará».

Papel de Vox en la legislatura

Cuestionado por el papel de Vox en la pasada legislatura como actor relevante en la política andaluza -primer Parlamento autonómico al que entró y apoyo fundamental para la coalición de PP y Cs-, Marín ha replicado que «Vox con su abstención ha apoyado a Sánchez para el reparto de fondos europeos y él no le hizo ascos a Abascal». No obstante, ha minimizado su influencia final en la Junta y ha destacado la firmeza de Cs para «no traspasar ni una sola línea roja» que sin ellos «el PP sí hubiera traspasado».

Sobre el apoyo externo de Vox, el candidato de Cs ha añadido que resulta «lógico para cuestiones puntuales», aunque «el problema es cuando sobrepasas tus principios», por lo que ha pedido el voto para la formación liberal: «Los andaluces saben lo que voy a hacer, es un contrato, es un compromiso con los ciudadanos».

Ante la pregunta de por qué Cs no ha sido capaz de rentabilizar el buen hacer del gobierno de coalición, Marín ha apuntado que «hemos estado dedicados a la gestión», mientas «otros» han optado por «hacer política de nuestra gestión». «No hemos hecho tanto marketing y publicidad, el PP ha hecho más que nosotros», ha subrayado. Sobre su relación con Moreno, ha destacado «la complicidad y la lealtad» entre ambos.

El aspirante naranja a la Junta ha negado que la supervivencia de su partido en España esté en juego a partir del resultado de las elecciones andaluzas. «Somos necesarios», ha remarcado, matizando que su espacio «no lo pueden ocupar conservadores y socialistas porque no son de centro». Asimismo, ha lamentado que «estamos bipolarizados por la extrema derecha y la extrema izquierda y hace que el espacio de centro se achique». «Estamos en 400 ayuntamientos, estamos en muchos sitios y pase lo que pase vamos a seguir gobernando», ha vaticinado.

Pesca del PP en Cs: «Yo no»

Sobre la posibilidad de que el PP intente el fichaje de dirigentes de Cs tras las elecciones andaluzas, Marín ha reaccionado con un «yo no», si bien ha precisado que no puede «hablar por nadie» más. El todavía vicepresidente de la Junta ha insistido en que «estoy en este proyecto y aquí voy a seguir». «Unos decían que iba a estar en el Gobierno de Susana Díaz y otros en la candidatura de Moreno Bonilla» pero «sigo aquí, éste es mi proyecto» y «si Cs está en el Gobierno asumiré las responsabilidades que me correspondan».

Sobre su vida más allá de la esfera pública, Marín ha defendido que ha recibido «muchas ofertas» y que «nunca» ha necesitado cobrar el paro: «Empecé a trabajar con 11 años y ahora tengo 59».

El aspirante de Cs al 19J ha concluido indicando que su partido ha resultado esencial para la gestión de la Junta del cambio, llevando consejerías importantes como Economía, Empleo o Educación. «No podría haberlo hecho sólo el PP porque no lo ha hecho en 40 años», ha zanjado.