El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha puesto sobre la mesa una posible repetición electoral tras los comicios del 19 de junio. Todo dependerá, según ha señalado, del resultado que arrojen las urnas este día. En el caso de que no lograra una «mayoría suficiente» para gobernar, el candidato del PP ha señalado que se podría producir una repetición electoral.

«No descarto nada, podría pasar», responde Juanma Moreno en una entrevista publicada este domingo por ‘El Confidencial’, recogida por Europa Press, y sobre la posibilidad de que se produjera una repetición electoral según el resultado de las elecciones del 19 de junio.

El candidato del PP-A razona al respecto que, «si no hay un acuerdo por parte de las formaciones políticas, entonces al final nos podríamos ver obligados a ir a una repetición de elecciones», y matiza que «no es lo deseable, no es lo que yo quiero, no es lo razonable».

«Por eso digo que los andaluces tienen que meditar y tienen que reflexionar muy bien qué quieren. Tienen varias opciones. Dar una mayoría suficiente a un Gobierno de centro liberal como representa el PP en Andalucía, un Frankenstein siguiendo el modelo Sánchez, o propiciar que los populares tengamos que llegar a acuerdos que no deseamos porque no tenemos apoyos suficientes», añade.

A la pregunta de si garantiza «a sus votantes que no pactará con Vox después del 19-J», Moreno responde que puede asegurar a sus electores «que el Gobierno de Andalucía será para todos los andaluces, voten lo que voten, y cumpliendo el Estatuto de Autonomía completo».

«Mi voluntad es esa. Es un compromiso absoluto y una línea roja», asevera Moreno, quien también subraya que va a «pelear para gobernar en solitario», algo que constituye para él un objetivo «irrenunciable» que, además, cree «que se puede conseguir».

«Si conseguimos movilizar esa mayoría razonable, serena, constructiva y moderada que hay en Andalucía, lo lograremos. Si la Andalucía real sale a la calle, puedo obtener una mayoría suficiente para gobernar en solitario», añade el líder del PP-A en esa línea.

Moreno apunta así a la opción de sumar más que todo el bloque de izquierdas, o «incluso aproximarme a la mayoría absoluta todo lo que se pueda». «Sé que ahora mismo es prácticamente imposible porque hay mucha división, muchos partidos, pero aspiro a lograr un resultado que me permita gobernar sin ataduras», insiste el presidente del PP-A.

Vox

Sobre la posibilidad de que Vox exigiera entrar en el Gobierno andaluz a cambio de permitir la investidura de Moreno tras las elecciones, el actual presidente de la Junta aboga primero por «esperar a ver cuál es el resultado» de los comicios, «que es lo que quieren los andaluces», que «pueden decidir si quieren un Gobierno en solitario o si quieren un Gobierno en coalición», según abunda.

También señala que «las líneas rojas del PP son gobernar para todos, para la mayoría», y «hay una serie de cosas que vienen recogidas en nuestro Estatuto de Autonomía, y todo lo que viene recogido en los Tratados de Autonomía, como ha sido aprobado por los andaluces y es parte de la Constitución, no se va a negociar nunca mientras yo sea el candidato a la Presidencia de Andalucía, porque el ordenamiento jurídico no lo voy a tocar», según asevera en advertencia a posibles exigencias de Vox.