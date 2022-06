Un buen Marín apela al «orgullo andaluz» para reeditar «el mejor Gobierno andaluz de la historia»

Juan Marín, candidato de Ciudadanos (Cs) a presidir la Junta de Andalucía, se ha mostrado en el debate de este lunes en Canal Sur seguro y confiado… pese al más que probable batacazo electoral que se llevarán el próximo 19 de junio, donde podrían incluso desaparecer por completo del panorama político andaluz. Lejos de esa premisa, Marín se ha mostrado firme en su idea de intentar convencer al elector andaluz de que voten a la formación naranja para poder reeditar el Ejecutivo formado durante estos casi cuatro años con el PP.

«¿Te acuerdas de lo que hiciste con tu voto en 2018? Pues desde entonces hasta aquí tú has sido el verdadero protagonista del cambio en Andalucía, y ahora tú puedes decidir, o seguir apostando por repetir el mejor Gobierno que ha tenido esta comunidad autónoma en la historia o meternos en el lío», ha señalado Juan Marín en su último minuto de intervención, en el que ha resumido a a perfección su postura durante la totalidad del debate.

«¿Tú qué vas a hacer el domingo? Yo no le voy a decir a ningún andaluz lo que tiene o no que hacer, pero sí lo que puede conseguir: si el domingo vas a votar seguramente podrás conseguir algo extraordinario, que no es otra cosa que volver a tener el orgullo de sentirse andaluz, y para eso hay que votar a Ciudadanos, porque es el voto útil, el que cumple. Es el voto decisivo, el que puede sumar el cambio, y además es el voto seguro, porque yo sí les he dicho lo que voy a hacer con su voto, aquí algunos todavía ni siquiera lo saben», ha concluido Marín, que se ha mostrado muy firme en sus ideas desde el principio hasta el final de la contienda televisada.

Marín ha vuelto a apoyarse en el milagro económico logrado por el Ejecutivo presidido por Juanma Moreno, en el que el candidato de Cs ha sido vicepresidente. «Yo me he dedicado durante cuatro años a trabajar para vosotros. Ahora en Andalucía decides tú. Esta noche me acuerdo de mi gran amigo Javier Imbroda, que decía que el partido no termina hasta que acaba el último cuarto. Esperemos no acabar el día en jaleo», ha comenzado el debate Marín, que ha recordado en todo momento que «los datos hoy son infinitamente mejores que en diciembre de 2018. El legado socialista era un maltrato a los trabajadores de la educación, de la sanidad, y de las políticas sociales».

«Es importante que sepamos que seguir ayudando a las familias tiene que ser nuestro principal objetivo», ha subrayado Marín, que se ha atrevido a debatir con todos… menos con Juanma Moreno. En este sentido, el candidato de la formación naranja ha asegurado que van «a aumentar un 33% más las becas para estudios y vamos a culminar la equiparación de todos los docentes en esta comunidad autónoma». «Antes de 2026 esa equiparación ser real. Vamos a hacer que las familias con dos hijos ya sean familias numerosas», ha prometido en caso de poder entrar en el Gobierno andaluz.

En resumen, Marín se ha mostrado como un candidato con verdaderas opciones de lograr un apoyo suficiente para seguir con vida en Andalucía. Algo que los sondeos y las encuestas ponen en duda pero que, tal y como ha demostrado este lunes, al candidato de Cs Andalucía poco le importa.