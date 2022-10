María León agredió e insultó a los policías en Sevilla: «¿Tú eres tonto? ¿Te crees un sheriff?»

Fuentes de la Policía Local han relatado a OKDIARIO Andalucía todo lo que sucedió en la detención de María León durante la madrugada del pasado sábado en Sevilla. La actriz insultó a los agentes antes de golpear a una de las policías e, incluso, intentó huir. Por su parte, León ha negado los hechos este lunes y ha denunciado haber sido víctima de «abuso policial», por lo que ha puesto el caso en manos de sus abogados.

Según han explicado a OKDIARIO Andalucía fuentes policiales presentes en la operación, la actriz formaba parte de un grupo de doce personas que cenó en el popular restaurante Iguana, en el centro de la capital hispalense. Cuando salen, uno de ellos, montado en bicicleta, cruza los cuatro carriles de la avenida María Luisa con una copa en la mano. Es entonces cuando un patrullero de la Policía Local observa los hechos y procede a darle el alto, momento en el que los agentes se percatan del estado de embriaguez del hombre, amigo de María León.

Los policías explican a esta persona que, al ser la bicicleta un vehículo, podría haber cometido una infracción y que, por tanto, tendrá que ser sometido a una prueba de alcoholemia. Según los agentes, el hombre colabora en todo momento, y se le explica que tendrá que esperar para que llegue el furgón de alcoholemia donde se le practicará la prueba. «Sin problema», responde.

Una vez llega el furgón «los ánimos se van caldeando», explican fuentes policiales, que aseguran que una vez meten a esta persona en el furgón María León empieza a gritar que eso es «una injusticia» y que «no se le puede hacer un control de alcoholemia si va en bicicleta». Entonces, según relatan los agentes, la actriz saca el móvil y empieza a grabarlo todo, momento en el que es advertida por la policía de que puede grabar lo que quiera, pero no publicar los vídeos, ya que podría incurrir en una infracción administrativa. «Sólo se le advierte, nadie le dice que deje de grabar», explican los policías.

Poco a poco, el grupo de amigos de María León se va a acercando al furgón donde le están realizando el control al hombre de la bicicleta y los agentes les piden que se alejen y «dejen trabajar a los compañeros». Todo esto con la actriz con el móvil en la mano capturando todo lo sucedido.

María León: «¿Tú eres tonto?»

Es en ese preciso instante cuando María León sube el tono y, según el atestado policial, dice a uno de los agentes: «Tú eres tonto, ¿tú qué te crees?¿Un sheriff?», a lo que el agente le responde: «¿Perdona?». Y la actriz insiste: «Sí, sí. Que eres tonto y que te crees un sheriff». Entonces, el policía local pide a León identificarse por falta de respeto a agente de la autoridad. Ella responde que no tiene DNI, pero que «si quiere» le dice el número porque se lo sabe «de memoria». El agente le explica que no puede ser porque tiene que identificarse con algún documento. Ella replica que «no», que no lleva «nada», motivo por el que es advertida de que tendrá que ir a dependencias policiales con el fin de identificarse.

Entonces, entre varios agentes la meten en el coche, sin ponerle las esposas, ya que «es lo que establece la Ley en estos casos». León ya habría cometido una infracción al no identificarse tras insultar a un agente.

Entre la discusión, el resto del grupo se abalanza sobre el coche policial en el que se encuentra la actriz y uno de ellos abre la puerta, provocando la huida de María León, que «sale corriendo». Una agente se baja del coche y sale detrás de ella, momento en el que León le propina un puñetazo y, tras caer al suelo la agente, le da una patada en una pierna, tal y como ha denunciado la policía.

Antes de que vuelva a emprender la huida tras agredir a la policía, varios agentes la interceptan y, entonces sí, le colocan las esposas y termina siendo detenida. Según ha podido saber OKDIARIO Andalucía, el parte médico está aportado al atestado, ya que la policía tuvo que requerir atención sanitaria.